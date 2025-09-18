台大男不婚不生「工作2年就財富自由」　原因曝光！網吵翻：嚇壞

▲原PO出社會2年，靠600萬就可以財富自由。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「住家裡不買房，600萬就能財富自由！」一名男網友透露，出社會短短兩年就能財富自由，他拿600萬去投資，能年收24萬，每月2萬就能負擔餐飲、交通、水電與娛樂等支出，「不婚不生不談戀愛，養活自己綽綽有餘」。網友卻兩派熱議，有人酸「一年花24萬像坐牢」；也有人認同「財富自由靠自己定義」。

一名台大畢業的網友在Dcard表示，他出社會工作兩年，意外發現自己提早達成「財富自由」，若靠著600萬元本金進行保守投資，年報酬率4%就能每年穩收24萬，換算下來月領2萬元生活費就足夠。

不過，前提是要住在家裡，原PO進一步細算日常開銷，早餐60元、午餐90元、晚餐150元，一個月餐費抓9000元；交通月票1200元；水電費幫父母分擔2000元，每兩個月繳一次。

至於娛樂與休閒花費，原PO大概抓個3000元，以及手機網路費499元，日用品則估一年約5000元，平均下來一個月400元，加總固定支出約1萬5000多元，讓他驚呼「不婚不生不談戀愛，養活自己綽綽有餘了！」

文章引發討論，有人開酸「這樣一點都不自由，沒啥娛樂不出國不交往，一年花24萬形同坐牢」、「都不會生病，真厲害」、「如果物價不會漲、都不會生病、不會出意外、東西不會壞，確實夠用」、「別忘記準備長照每月固定支出金」、「好省錢，嚇壞」、「萬一物價上漲，你就要回來當社畜了」。

也有不少人持支持態度，「人生最大的花費就是：買房、結婚、生小孩，少說可以省個1000～2000萬，最寶貴的可能是省下大量的時間，人生真的會輕鬆很多」、「財富自由本來就是自己覺得自由就自由了，不用管別人說的那麼多定義，生活快樂知足即可」、「每個人的人生目標不同，同意你」。

留言串中，有網友認真求問「2年賺600萬是怎麼辦到？」原PO也大方回應，除了努力工作賺錢，「還有投資股票、加密貨幣，坦白說股市漲成這樣沒翻倍也蠻難的！」