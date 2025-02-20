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財富自由新思維！財務顧問蕾咪揭密小資族翻轉財務關鍵　讓金錢為你工作

▲▼財務顧問,蕾咪,財富自由。（圖／記者取自蕾咪IG）

▲財務顧問蕾咪揭密小資族翻轉財務關鍵。（圖／取自蕾咪IG）

記者楊智雯／綜合報導

現代人追求財富自由，如何用正確的理財策略讓資產穩健增長，成為許多小資族關注的議題，財務顧問蕾咪著有《小資族下班後翻倍賺》、《打造被動收入最重要的事》，憑藉精準的理財布局，在短短五年內累積三間房產，月入六位數，更打造多達11種被動收入，她強調，想要財富自由要先扭轉「一分耕耘、一分收穫」的思維，讓金錢流向最有效率的地方，才能真正翻轉財務狀況。

六罐子理財法

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「六罐子理財法」來自《有錢人跟你想的不一樣》一書，強調「先支付給自己」，透過將收入分成六個不同用途的帳戶，幫助管理金錢、累積財富。六個罐子分別是：必需費用（55%），用來支付房租、水電、食物等生活開銷；財務自由（10%），投資與資產累積，讓錢生錢；儲蓄（10%），用於未來規劃，如買房、旅遊或緊急基金；學習成長（10%），投資自己，如報名課程或購買書籍；娛樂享受（10%），讓自己適度放鬆；慈善捐款（5%），回饋社會，舉例來說，假設你月薪6萬元，應該將3.3萬用於日常開銷，6千元存入投資帳戶，6千元做儲蓄，6千元用來進修，6千元娛樂，最後3千元作慈善捐款。透過這種方式，能確保財務健康，同時享受生活！

新台幣收納法

《我決定簡單的生活》中提到的「新台幣收納法」，核心概念就是只留下真正需要的物品，其他的則轉換為現金，舉例來說，衣櫃裡堆滿不常穿的衣服，與其佔空間，不如賣掉換現金，讓衣物流動到更需要的人手上。同樣地，家中堆積的書籍、3C產品、甚至二手家具，都可以透過二手平台轉售，減少不必要的雜物。這種做法不僅能讓空間變得更清爽，也能讓金錢流動更靈活，減少囤積造成的浪費，真正達到簡單生活、高效利用的理財方式。

精選消費

在理財觀念中，金錢應該用在高回報價值的地方，而不只是隨意消費，與其買一堆廉價、用沒多久就被遺忘的物品，不如將資金集中，選擇真正讓自己滿意且值得的投資，例如買一件質感優秀、耐穿百搭的衣服，或是參加一場能提升自我的學習課程，這種「精選消費」的概念，不僅能減少衝動購物，還能讓每筆花費都變得更有意義，此外，將這種思維延伸到生活習慣，每年給自己一份「突破舒適圈的生日禮物」，例如嘗試新挑戰、學習新技能，透過投資自己，讓生活變得更充實，真正實現財務與個人成長的雙贏！

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