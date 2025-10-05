政壇噩耗！國民黨陳清秀過世　享壽81歲

▲時任行政院長蕭萬長（右）拜訪雲林縣議長陳清秀（左）。（圖／行政院新聞局）



記者曾羿翔／綜合報導

國民黨籍前雲林縣議會議長陳清秀於4日凌晨因病辭世，享壽81歲。消息傳出後，地方政壇與鄉親紛紛表達不捨與哀悼之意。陳清秀家屬表示，告別式將於10月22日舉行，並感謝各界關心與慰問。

陳清秀出身農家，年輕時即熱心地方事務，未滿30歲便當選虎尾鎮西屯里長，展現出色的領導與服務精神。之後投入縣政，連任多屆雲林縣議員，深受地方信賴與愛戴。他在擔任兩屆縣議會議長期間，以務實作風與關懷民生聞名，推動多項地方建設，對雲林政治發展貢獻良多。

▲2009年起，陳清秀逐漸淡出政壇，將服務鄉里的使命交棒給兒子陳俊龍。（圖／翻攝自陳俊龍臉書）

2009年起，陳清秀逐漸淡出政壇，將服務鄉里的使命交棒給兒子陳俊龍。2023年，他仍以父親身分全力支持陳俊龍參選雲林縣第一選區立委，雖最終未能當選，但父子之間的政治理想與情感深厚，感動不少支持者。

家屬透露，陳清秀去年8月間檢查出肝臟功能異常，經歷多次治療後情況一度穩定，近期卻因藥物副作用導致口腔潰瘍感染，進而引發心肺與肝功能衰退，最終於昨日凌晨在家人陪伴下安詳離世。

陳清秀一生奉獻地方、熱心公益，被地方人士譽為「鄉親代言人」。雲林政壇人士表示，他的離去是地方的重大損失，他的精神與為民服務的典範，將長存人心。