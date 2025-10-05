　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政壇噩耗！國民黨陳清秀過世　享壽81歲

▲時任行政院長蕭萬長（右）拜訪雲林縣議長陳清秀（左）。（圖／行政院新聞局）

▲時任行政院長蕭萬長（右）拜訪雲林縣議長陳清秀（左）。（圖／行政院新聞局）

記者曾羿翔／綜合報導

國民黨籍前雲林縣議會議長陳清秀於4日凌晨因病辭世，享壽81歲。消息傳出後，地方政壇與鄉親紛紛表達不捨與哀悼之意。陳清秀家屬表示，告別式將於10月22日舉行，並感謝各界關心與慰問。

陳清秀出身農家，年輕時即熱心地方事務，未滿30歲便當選虎尾鎮西屯里長，展現出色的領導與服務精神。之後投入縣政，連任多屆雲林縣議員，深受地方信賴與愛戴。他在擔任兩屆縣議會議長期間，以務實作風與關懷民生聞名，推動多項地方建設，對雲林政治發展貢獻良多。

▲2009年起，陳清秀逐漸淡出政壇，將服務鄉里的使命交棒給兒子陳俊龍。（圖／翻攝自陳俊龍臉書）

▲2009年起，陳清秀逐漸淡出政壇，將服務鄉里的使命交棒給兒子陳俊龍。（圖／翻攝自陳俊龍臉書）

2009年起，陳清秀逐漸淡出政壇，將服務鄉里的使命交棒給兒子陳俊龍。2023年，他仍以父親身分全力支持陳俊龍參選雲林縣第一選區立委，雖最終未能當選，但父子之間的政治理想與情感深厚，感動不少支持者。

家屬透露，陳清秀去年8月間檢查出肝臟功能異常，經歷多次治療後情況一度穩定，近期卻因藥物副作用導致口腔潰瘍感染，進而引發心肺與肝功能衰退，最終於昨日凌晨在家人陪伴下安詳離世。

陳清秀一生奉獻地方、熱心公益，被地方人士譽為「鄉親代言人」。雲林政壇人士表示，他的離去是地方的重大損失，他的精神與為民服務的典範，將長存人心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雲端發票中千萬　他「少做2事」獎金全部充國庫
無照猴狂飆「撞死17歲少年」！網瘋傳車內視角
初期胃癌沒症狀！醫曝1招可降4成死亡率

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

9.3億善款支應災民房屋修繕　中央賑助方案7日啟動受理申請

政壇噩耗！國民黨陳清秀過世　享壽81歲

傅崐萁指開口堤釀災　水利署：台日皆採用！將建置超級堤防

輝達總部卡關！Cheap揭2主因釀「宇宙國際笑話」：外商看了都嚇跑

賴清德遇災民陳情下令「季連成親訪關心」　宣布加碼20萬房屋修繕

控黨中央放「欠百萬公職分攤金」黑料　鄭麗文怒：為何針對我？

賴清德、徐榛蔚同框咬耳朵　承諾解決堰塞湖！下令做好4基本功

批鄭麗文是投機份子　張亞中正告「挺鄭退將」：別忘叛黨的李登輝

轟鄭麗文「主席不是這樣幹」　張亞中：兩岸互設辦事處才能贏2028

鄭麗文談2026地方禮讓民眾黨　「國民黨該讓就讓不會整碗捧去」

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

歐告剛吃飽就來要零食　狂嗚嗚叫吵媽：快點啦

9.3億善款支應災民房屋修繕　中央賑助方案7日啟動受理申請

政壇噩耗！國民黨陳清秀過世　享壽81歲

傅崐萁指開口堤釀災　水利署：台日皆採用！將建置超級堤防

輝達總部卡關！Cheap揭2主因釀「宇宙國際笑話」：外商看了都嚇跑

賴清德遇災民陳情下令「季連成親訪關心」　宣布加碼20萬房屋修繕

控黨中央放「欠百萬公職分攤金」黑料　鄭麗文怒：為何針對我？

賴清德、徐榛蔚同框咬耳朵　承諾解決堰塞湖！下令做好4基本功

批鄭麗文是投機份子　張亞中正告「挺鄭退將」：別忘叛黨的李登輝

轟鄭麗文「主席不是這樣幹」　張亞中：兩岸互設辦事處才能贏2028

鄭麗文談2026地方禮讓民眾黨　「國民黨該讓就讓不會整碗捧去」

Honda雙門油電跑車「變身硬派GT賽車」！接替喜美投入2026賽事

他叫外送22元雲端發票中千萬　「少做2事」獎金全部充國庫

AI搶電潮、降息重啟　公用事業營運環境轉佳

中信盃黑豹旗212校參賽！社團闖32強補助　影片記錄馬祖高中逐夢

中秋有月也有愛！　士檢檢察長與犯保士林分會送暖30戶馨生家庭

無照猴狂飆「撞死17歲少年」！網瘋傳車內視角　後座妹嗨翻尖叫

千名選手中興大學揮拍　「希望之盃」見證台灣羽球實力

9.3億善款支應災民房屋修繕　中央賑助方案7日啟動受理申請

快訊／新店某醫院晚間「男子14樓墜落」　卡1F遮雨棚亡

越籍兄弟永安漁港戲水！海浪捲走弟弟　明繼續搜救

【汪汪鏟土隊？】救災見歐告狂挖差點落淚... 秒趴下！感動不過3秒XD

政治熱門新聞

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

鏟子超人合唱〈島嶼天光〉　國民黨嗆「腦袋有洞」：這些人真噁心

環境部長彭啓明PO文　急徵「清溝超人」

政壇噩耗！國民黨陳清秀過世　享壽81歲

陳玉珍喬官被抓到？　中華電信工會公開信怒批：嚴重損害基層員工

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

誰在花蓮呵呵呵？　凌濤嗆劉世芳在災害中心訕笑

凌濤控劉世芳對花蓮災情訕笑　中央災變中心不忍了

轟鄭麗文「主席不是這樣幹」　張亞中：兩岸互設辦事處才能贏2028

賴清德遇災民陳情下令「季連成親訪關心」　宣布加碼20萬房屋修繕

軍警消沒加薪　藍白下周二擬提總預算復議

李鴻源點名「不知公文怎發」林保署回應

2026議員點將／北市缺額歷屆最多　綠營初選美女記者、名嘴也參戰

賴清德、徐榛蔚同框咬耳朵　承諾解決堰塞湖！下令做好4基本功

更多熱門

相關新聞

當各機關皆執法，人權如何獲得保障？

當各機關皆執法，人權如何獲得保障？

本法的各個法律條文規定，充滿不確定法律概念，適用範圍模糊不清，讓人民動則得咎，導致可能任由執法機關任意解釋，難免有傷及無辜之虞。

【走向內閣制】陳清秀／修憲朝向內閣制合理嗎？

【走向內閣制】陳清秀／修憲朝向內閣制合理嗎？

中國明定人民陪審團可參審案件

中國明定人民陪審團可參審案件

連載46／公私法交錯的灰色地帶

連載46／公私法交錯的灰色地帶

連載45／政府強制接管濫用公權力

連載45／政府強制接管濫用公權力

關鍵字：

陳清秀

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

腥夫露骨撩小三「用力的愛享受很久」　鹹濕對話曝光下場慘

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

加薩女性被逼「用肉體換食物」！

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

中秋烤肉人變少？大票搖頭「轉1型態」：爽

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面