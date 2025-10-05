找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」震撼9萬人　高中生嚇一跳：沒什麼啦

▲潔媽拍下公車上感動一幕，男同學伸出左腳當「車輪擋」。（圖／潔媽授權提供）



暖男同學找到了！知名作家部落客「潔媽」在公車上拍下暖心畫面，一名男學生默默伸出一腳，卡在輪椅後方，防止滑動守護長輩安全，讓她感動直呼，「這麼善意的一隻腳不能只有我看見！」貼文吸引9.3萬人按讚轉發。校方也找到這位「暖男」，他靦腆回應「只是個小動作，沒什麼啦！」

「這麼善意的一隻腳，不能只有我看見！」潔媽在臉書分享，她在公車上看到超暖一幕，一名長輩坐在輪椅上，就怕行駛過程有危險，司機特地將輪椅斜放，過程中，另一名熱心婦人頻頻詢問是否要幫忙，長輩則回應不用。

與此同時，一名坐在位子上的男同學什麼都沒說，一邊滑手機，一邊默默把一隻腳往前伸，穩穩地卡在輪椅後方，當成「車輪擋」，這一善舉讓潔媽看了無比感動。

潔媽說，這位男同學或許早已讀出「老先生不想麻煩別人的心意，又或是想靠自己」的堅持，但為了長輩的安全，孩子默默拿自己的腳丫子當「車輪擋」，而沒有讓老先生知道，不讓他有心理負擔。

超暖畫面曝光後，引發9.3萬人讚爆轉發，神展開的是，校方回應找到這位暖男了。明道中學校友會表示，男同學低調又靦腆地說，「只是個小動作，沒什麼啦！」沒想到這麼單純的舉動，竟帶來這麼大的感動，連他自己都嚇了一跳。

對此，明道中學校友會強調，校長將在朝會上與全校同學分享這段溫暖的故事，但不會透露孩子的個資，會私下與他見面，親自表達感謝與表揚。

