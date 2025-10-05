　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」震撼9萬人　高中生嚇一跳：沒什麼啦

▲潔媽拍下公車上感動一幕。（圖／潔媽授權提供）

▲潔媽拍下公車上感動一幕，男同學伸出左腳當「車輪擋」。（圖／潔媽授權提供）

網搜小組／劉維榛報導

暖男同學找到了！知名作家部落客「潔媽」在公車上拍下暖心畫面，一名男學生默默伸出一腳，卡在輪椅後方，防止滑動守護長輩安全，讓她感動直呼，「這麼善意的一隻腳不能只有我看見！」貼文吸引9.3萬人按讚轉發。校方也找到這位「暖男」，他靦腆回應「只是個小動作，沒什麼啦！」

「這麼善意的一隻腳，不能只有我看見！」潔媽在臉書分享，她在公車上看到超暖一幕，一名長輩坐在輪椅上，就怕行駛過程有危險，司機特地將輪椅斜放，過程中，另一名熱心婦人頻頻詢問是否要幫忙，長輩則回應不用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

與此同時，一名坐在位子上的男同學什麼都沒說，一邊滑手機，一邊默默把一隻腳往前伸，穩穩地卡在輪椅後方，當成「車輪擋」，這一善舉讓潔媽看了無比感動。

潔媽說，這位男同學或許早已讀出「老先生不想麻煩別人的心意，又或是想靠自己」的堅持，但為了長輩的安全，孩子默默拿自己的腳丫子當「車輪擋」，而沒有讓老先生知道，不讓他有心理負擔。

▲潔媽拍下公車上感動一幕。（圖／潔媽授權提供）

▲男同學默默行善。（圖／潔媽授權提供）

超暖畫面曝光後，引發9.3萬人讚爆轉發，神展開的是，校方回應找到這位暖男了。明道中學校友會表示，男同學低調又靦腆地說，「只是個小動作，沒什麼啦！」沒想到這麼單純的舉動，竟帶來這麼大的感動，連他自己都嚇了一跳。

對此，明道中學校友會強調，校長將在朝會上與全校同學分享這段溫暖的故事，但不會透露孩子的個資，會私下與他見面，親自表達感謝與表揚。

▼校方回應，找到超暖男童了，校長會私下表揚他。（圖／翻攝潔媽粉專留言）

▲▼ 。（圖／翻攝潔媽粉專留言）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德、徐榛蔚同框咬耳朵　承諾解決堰塞湖！下令做好4基本功
凌濤控劉世芳對災情魔性訕笑　中央災變中心轟抹黑：依法送辦
快訊／4縣市大雨特報！下到深夜
邱澤「高調放閃許瑋甯」鬆口會辦婚禮
感謝鏟子超人們！賴清德向志工致敬：這是台灣令人欽佩的地方
成狗群樂園了！台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪霸佔兒童沙坑
找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」感動9萬人　高中生嚇一跳：沒什麼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／4縣市大雨特報！下到深夜

蛋捲店開張！黃國昌買6盒讚：有開發票　館長「秒怪民進黨」

好市多買牛小排！她驚見「第2層很精彩」　過來人嘆：視覺陷阱

找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」震撼9萬人　高中生嚇一跳：沒什麼啦

家屬請喝珍奶！他1動作「完成好客嬤心願」驚：心跳正式停止

他曝災區現場「1類人很多餘」 一票人點頭嘆：來糟蹋人的

快訊／台北市內湖熱飆38度！11縣市高溫警示

渣尪被小三「送房話術」騙錢！人妻笑：婆婆跪求我別離婚幫繳房貸

她邀夫家人去救災！但不捨娘家父母去　網搖頭：典型情勒仔

狂做950顆還不夠！漢堡超人「好多人拿不到」自責：真的盡力了

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

快訊／4縣市大雨特報！下到深夜

蛋捲店開張！黃國昌買6盒讚：有開發票　館長「秒怪民進黨」

好市多買牛小排！她驚見「第2層很精彩」　過來人嘆：視覺陷阱

找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」震撼9萬人　高中生嚇一跳：沒什麼啦

家屬請喝珍奶！他1動作「完成好客嬤心願」驚：心跳正式停止

他曝災區現場「1類人很多餘」 一票人點頭嘆：來糟蹋人的

快訊／台北市內湖熱飆38度！11縣市高溫警示

渣尪被小三「送房話術」騙錢！人妻笑：婆婆跪求我別離婚幫繳房貸

她邀夫家人去救災！但不捨娘家父母去　網搖頭：典型情勒仔

狂做950顆還不夠！漢堡超人「好多人拿不到」自責：真的盡力了

賴清德、徐榛蔚同框咬耳朵　承諾解決堰塞湖！下令做好4基本功

中秋烤肉注意！台中公園亂烤最高噴6千　市府曝「這2處才合法」

中秋後恐一波腹瀉疫情！羅一鈞提醒「4措施防諾羅」蚵貝類要烤熟

批鄭麗文是投機份子　張亞中正告「挺鄭退將」：別忘叛黨的李登輝

不二家麵包店宣布將熄燈　飄香30年！在地內埔人喊：可惜

妻產後禁慾5月！人夫凍未條「出軌激戰岳父」：他誇我性感還抱我

「嬰兒林志玲」長大了！　迷上K-Pop模仿「獵魔女團」氣勢超強

雅柏推千禧年份《Vintage_Y2K 24年》　百富再添故事系列12年甜酒桶

快訊／4縣市大雨特報！下到深夜

首次見面就求婚！印度癡情男「跨海求愛」女網友　秒被打槍

【只剩屋頂】佛祖街重災區現況曝光！淤泥吞噬整棟房

生活熱門新聞

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

中秋烤肉人變少？大票搖頭「轉1型態」：爽

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

即／莊人祥證實去年罹胃癌

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

快訊／6縣市大雨特報　下到晚上

中秋3天連假竟有22項回家作業！　國中生懷疑人生：我是放暑假嗎

烤肉「必會出現4種人」！破3萬人炸鍋

錯過這天會後悔！中秋罕見碰上「天赦日」拜對運勢爆棚

快訊／哈隆颱風凌晨生成　最新路徑曝

館長自曝「罹怪病」！規劃減少直播頻率

哈隆上看中颱「3可能路徑」　這條機率最高

更多熱門

相關新聞

中秋不放假！台南做工行善團連假趕工修屋與弱勢度節

中秋不放假！台南做工行善團連假趕工修屋與弱勢度節

家家團圓的中秋連假，仍有一群人默默替別人「補家」，台南市勞工局「做工行善團」連假不停歇，5日動員木工工會與電氣工會志工，分頭前往後壁區上茄苳與菁寮後廍為弱勢家庭修屋，讓受災長者能重新擁有遮風避雨的家，餐飲工會也到場煮熱騰騰的午餐，讓志工補充體力、暖胃又暖心。

暖！高中生搭公車伸腳「當人肉車輪擋」護輪椅老翁

暖！高中生搭公車伸腳「當人肉車輪擋」護輪椅老翁

百萬YouTube低調在花蓮救災　他感動：沒在停

百萬YouTube低調在花蓮救災　他感動：沒在停

屏縣表揚調解法扶績優人員　26單位105人獲獎

屏縣表揚調解法扶績優人員　26單位105人獲獎

正妹網紅衝了「爆汗救災」滿臉灰　全場感動

正妹網紅衝了「爆汗救災」滿臉灰　全場感動

關鍵字：

行善暖男道中學校友潔媽表揚

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

腥夫露骨撩小三「用力的愛享受很久」　鹹濕對話曝光下場慘

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

加薩女性被逼「用肉體換食物」！

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

中秋烤肉人變少？大票搖頭「轉1型態」：爽

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

即／莊人祥證實去年罹胃癌

73歲超大咖歌后罕見現身　李翊君當眾爆粗口

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面