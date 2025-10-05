9童喝「止咳糖漿」喪命！驗出劇毒二甘醇　印度3邦緊急禁售

▲印度止咳糖漿已造成至少9名幼童死亡。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

印度接連爆發兒童服用止咳糖漿後死亡的事件，造成至少9名5歲以下的幼童喪命，當地3個邦政府緊急下令全面禁售相關產品。根據印度衛生部檢測，問題止咳糖漿疑似遭到致命有毒物質二甘醇（diethylene glycol，DEG，又稱二乙二醇）的汙染。

根據當地政府和媒體報導，中央邦（Madhya Pradesh）和拉賈斯坦邦（Rajasthan）自8月底以來，已至少通報9起死亡案例，死者年齡均未滿5歲，共通點是生前都曾服用醫師開立的同一款止咳藥物。

印度衛生部4日發布聲明指出，經實驗室檢驗後發現，這些幼童服用的糖漿樣本含有二甘醇成分嚴重超標。二甘醇是一種用於工業溶劑的有毒物質，即使少量攝入也可能致命。衛生部表示，「檢測樣本發現二甘醇含量超出允許限值。」

問題藥物是「Coldrif止咳糖漿」，由位於南部坦米爾納德邦的Sresan Pharma公司生產製造。中央邦首席部長莫漢·亞達夫（Mohan Yadav）宣布，中央邦已全禁止販售這款糖漿，且連同該製造商生產的其他產品也將一併禁售。

除中央邦外，坦米爾納德邦和喀拉拉邦政府也已跟進實施禁售令。

事實上，印度生產的止咳糖漿近年來在國際間備受質疑，多次與海外兒童死亡事件扯上關係。2022年，西非國家甘比亞就曾爆發超過70名兒童因服用印度製止咳糖漿死亡的嚴重事件，震驚國際社會。