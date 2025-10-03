印度女童在學校「跌入熱牛奶鍋」喪命　監視器畫面全錄下

▲女童摔進滾燙牛奶之中，傷重不治。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

印度安德拉邦一名17個月大的女童跟著母親來到學校，但就在進入校園廚房時，她為了追逐一隻小貓，不慎跌入一大鍋為學生準備、正在放涼的滾燙牛奶中，導致全身嚴重燙傷，雖然緊急送醫搶救，最終仍不幸身亡。如今事發當下怵目驚心的監視器畫面也曝了光。

Shocking negligence at Ambedkar Gurukula School. 17-month-old Akshita, daughter of a security guard, wandered into the kitchen & tragically fell into a vessel of hot milk kept for students. Despite treatment, she died of severe burns. CCTV shows the horrific incident.… pic.twitter.com/iIGBaURnlj — Ashish (@KP_Aashish) September 26, 2025

NDTV報導，女童阿克希塔（Akshita）的母親在學校擔任保全，事發當日，校園廚房放著一大鍋煮好、放在吊扇下準備放涼的熱牛奶。畫面顯示，母女倆曾短暫離開，之後阿克希塔獨自先跑回廚房，似乎是為了追著一隻走近牛奶鍋的小貓。

就在阿克希塔靠近正在冒煙的牛奶鍋時，一不小心失去平衡，整個人當場摔進滾燙的牛奶中，後來她奮力站起，似乎想要從鍋子出來。母親聽見女兒的慘叫聲之後，立刻過來把女兒從鍋中拉出，把她緊急送醫。

儘管遵照醫師建議，阿克希塔被轉往古爾諾爾政府醫院（Kurnool Government Hospital）接受更好的治療，但最終仍因傷勢過重去世。