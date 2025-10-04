國王正式批准　英國宣布1400年史上首位「女性大主教」出任

▲英國宣布穆拉利（Sarah Mullally）出任史上首位「女性大主教」。（圖／翻攝英國國教會）



記者許力方／綜合報導

英國國教會3日宣布，將由莎拉穆拉利（Sarah Mullally）出任下一任坎特柏立大主教，英國政府指出，穆拉利的提名獲德國王查爾斯三世（King Charles III）批准，她將成為1400年史上首位女性大主教。消息一出立即引發非洲保守派聖公會教會的批評，他們長期反對女性主教。

穆拉利原本是一名63歲的護理師，未來將以禮儀領袖的身分，象徵性領導全球8500萬聖公會信徒。與她的前任一樣，她也將面對一個分裂的聖公會——保守派與西方自由派，對於女性在教會中的角色、同性伴侶等議題上立場分歧。

盧安達大主教兼全球保守派聖公會教會組織主席姆班達（Laurent Mbanda）向路透社表示，穆拉利將無法團結聖公會，尼日利亞一名主教更形容這項人選「極其危險」，理由是「男人應該領導，女人應該跟隨」。。

穆拉利自2018年起擔任倫敦主教，過去曾支持為同性伴侶舉行祝福禮，這在聖公會內部爭議甚大，尤其在同性戀仍屬違法的部分非洲國家更為敏感。她在坎特柏立大教堂的演說中表示，將努力讓不同傳統的事工都能茁壯；談及同性議題時，她承認分歧難以在短時間內解決。