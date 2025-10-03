23歲劍橋女大生罹癌拒化療！　聽媽媽的話「每天咖啡灌腸」病逝

▲ 帕洛瑪罹癌卻捨棄化療，最終不幸病逝。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名23歲劍橋大學畢業生罹患淋巴癌，因拒絕接受化療，改採父母建議的「另類療法」而死。驗屍官近日裁定，這名女學生的死與她母親深信陰謀論的「不良影響」直接相關。

《鏡報》報導，死者帕洛瑪．謝米拉尼（Paloma Shemirani）去年確診非霍奇金氏淋巴瘤（Non-Hodgkin lymphoma）後，在母親凱特（Kate）的建議下改採「另類療法」，包括每天用咖啡灌腸，儘管醫師當時告知帕洛瑪，若接受化療有80%機會康復。

凱特是知名網路陰謀論者，過去曾擔任護理師，但在2021年因散布新冠疫情不實訊息被吊銷執照。而帕洛瑪的父親法拉馬茲（Faramarz Shemirani）也認同前妻看法，將女兒的死歸咎於醫護人員。

驗屍官伍德（Catherine Wood）在裁決中指出，父母對帕洛瑪施加的影響促成她的死亡，並認為凱特的行為「令人難以理解」。

帕洛瑪的雙胞胎兄弟加百列（Gabriel Shemirani）痛訴，「我將妹妹的死完全歸咎於母親」，指控凱特阻撓妹妹接受正規治療。

一名醫師表示，他從未見過淋巴腫塊像帕洛瑪一樣嚴重的患者。驗屍官認定，「若她當時能以開放心態考慮化療，她會選擇活下來的機會。若接受化療，她很可能活下來。」