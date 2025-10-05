重大突破！　4星座年底前絕地反擊

▲艾菲爾老師說，隨著年末的腳步逐漸靠近，宇宙能量場正醞釀著一股強大的轉化力量。（示意圖／資料照）



塔羅牌老師艾菲爾分享，揮別陰霾！獅子座、雙魚座、處女座、天蠍座年底前一定能絕地反擊，像獅子座能「東山再起，重拾光芒」，而天蠍座「轉型成功，能量新生」。

艾菲爾老師說，隨著年末的腳步逐漸靠近，宇宙能量場正醞釀著一股強大的轉化力量，這股力量鼓勵我們放下過去的包袱，正視曾經的挑戰，並以全新的姿態迎接曙光。

艾菲爾老師表示，對於某些星座而言，這不僅是日曆的結束，更是揮別陰霾、運勢絕地反擊的關鍵時刻，過去的壓抑、困境或不順遂，都將成為推動向前的動力；只要願意主動調整心態，把握住突如其來的機遇，將能在年底前實現個人與事業的重大突破，重拾自信與光芒。

獅子座：東山再起，重拾光芒

你們的年底將是東山再起、重拾光芒的絕佳時機，過去一段時間，可能經歷了被忽視、努力未被認可的低潮，讓你們的光芒暫時內斂。

然而，隨著年底能量推動，你們的自信與創造力將被重新點燃，一個全新的專案或合作機會將會出現，這個「新舞台」將有機會展現真正的領導才能與魅力。

你們的熱情和魄力將會再次吸引眾人的目光，過去對你們有所誤解的人，也將重新認識你們的價值。這次的逆襲不僅僅是事業上的成功，更是重拾自信、再次成為焦點的證明。

雙魚座：情感療癒，財富回升

你們的年底將聚焦於內在的療癒與物質回報，迎來情感療癒、財富回升的美好轉變。過去你們可能因情感上的困擾，或人際關係的內耗而感到身心俱疲。

然而，這段時期將會學會與過去的傷痛和解，放下不值得留戀的人或事，讓心靈得到真正釋放。這份內在的平靜也將同步反映在財運上，可能會收到一筆延遲已久的款項，或因為過去的投資規劃而獲得穩定回報。

這不僅是金錢上的增加，更是你們價值感的回歸，當不再為情感所困，就能以更清晰的頭腦來管理財富。

處女座：突破困境，收穫實質

你們的年底運勢將是突破困境、收穫實質的務實逆襲，你們天生注重細節、追求完美，但過去的壓力可能讓你們陷入自我批判與焦慮的迴圈中。

然而，年底的能量將為你們帶來一場「斷捨離」，能夠清晰辨識出真正需要解決的核心問題。在一個你幾乎要放棄的專案上，你可能會因為一次細心的梳理，或一個貴人的點撥，而找到關鍵突破口，最終以出色的成果贏得讚譽。

這份收穫將是實質且可見的，它證明了你們的努力與堅持是值得的，讓你們的焦慮感徹底煙消雲散。

天蠍座：轉型成功，能量新生

你們的年底將是充滿力量與深度的轉型成功、能量新生時期，可能經歷了一段深刻的自我探索或轉變期，內心承受了巨大的壓力。

然而，年底的星象將為你們的轉化過程提供強大的推力，你可能會勇敢告別一份不再適合你的工作，斬斷一段消耗你的關係，或徹底改變一個困擾你已久的壞習慣。

這種「置之死地而後生」的勇氣，將為你們帶來全新的生命能量，將發現自己變得更有力量，更懂得掌控人生方向。這次的成功轉型，將讓你的生命進入一個充滿希望、目標清晰的新階段。

