共生！查干湖千年漁獵冬捕「抓大放小」　乾涸危機到守護生態平衡

▲ 吉林查干湖曾經歷乾涸浩劫，如今涅槃重生。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／吉林報導

位於吉林省前郭爾羅斯蒙古族自治縣境內的查干湖，素有「吉林生態屏障」之稱，但曾這片湖泊差點乾涸。《東森新媒體ETtoday》實際採訪當地生態保衛戰，查干湖長達二十多年實行「抓大放小」、「增殖放流計畫」，「引松入查」等河湖連通工程，近年來生態保護力度加強，這片水域的自然環境終於獲得改善，成為人與自然和諧共生的典型範例。

位於吉林查干湖，蒙古語稱為「查干淖爾」，意為「白色聖潔的湖泊」，是大陸十大淡水湖之一，也是吉林省河湖連通工程的核心。湖泊大部分位於松原市前郭爾羅斯蒙古族自治縣境內，佔地 345 平方公里、蓄水量達6億立方米，是大陸東北地區重要的生態寶庫與魚類棲息地，至今仍保持著延續千年的冬捕習俗，並已被列為「國家級非物質文化遺產」。

▲ 查干湖冬捕的歷史可追溯至遼金時期，至今已有上千年傳承。（圖／查干湖生態環保提供）

每逢冰封時節，漁民們依循古老儀式展開捕撈：祭湖、醒網、鑿冰、撒網等環節。湖中孕育著 68 種魚類，包括鰱魚、鳙魚、鯉魚等，其中以胖頭魚最具代表性。這種魚體型碩大、肉質細膩鮮美，因而成為冬捕時期最受矚目的「明星魚」。

查干湖水為何不似深水湖泊般清澈透明？主要水體淺、鹼性特質使湖水略呈乳白色，但這正是查干湖的自然優勢，既利於生態平衡，也方便人工捕撈，形成別具特色的生態資源。

查干湖研學中心負責人、景區旅行社總經理張穎受訪時介紹，「查干湖不僅是自然寶庫，全長128 公里，湖區周邊有被譽為「中國最美漁村」的青山頭遺址。考古發現，早在 1.3 萬年前，原始人類就在此生活繁衍，依湖而居、以漁為生。」

▲查干湖研學中心負責人、景區旅行社總經理張穎。（圖／記者任以芳攝）

張穎指出，查干湖湖水水質亦具獨特性。由於湖底為鹼性土壤，湖水呈弱鹼性，pH 值保持在 7.8 至 8之間。長期在湖中生長的魚類肉質亦呈弱鹼性，被認為有益於改善人體酸性體質。目前，查干湖出產的魚類也獲得大陸「綠色食品」與「有機食品雙A級認證」，因此在市場上廣受歡迎。

然而，查干湖上世紀六十年代，由於過度開發和生態惡化，湖泊面臨乾涸邊緣，水域面積急劇縮小，嚴重衝擊傳承千年冬捕習俗，以及生態環保，當地政府決定大改革，吉林省啟動「引松入查」等河湖連通工程，湖區才逐步恢復生機。

▲查干湖發展風電綠電不只供應景區用電，包括湖邊綠色經濟。（圖／記者任以芳攝）

張穎進一步告訴記者，查干湖冬捕始終堅持「生態優先」的原則。漁民只選擇 5 年以上的大魚作為捕撈對象，還有特製的大網網孔較大，小魚能順利游出網眼，繼續生長繁衍。「抓大放小」可持續捕撈方式，保障漁業資源的長久供給，也維護了湖泊的生態平衡。

據了解，自1992 年起，查干湖實施了增殖放流計畫，當年一次性投放魚苗130 萬斤，有效改善了湖區水質。此後，每年均有新魚苗投放湖內，與傳統捕撈制度相互配合，使湖泊形成良性循環。

▲ 查干湖千年魚捕文化與生態環保取得平衡。（圖／查干湖生態環保提供）

最為珍貴的是，查干湖完整保留了傳統漁獵文化。當地漁民世代沿用古老的馬拉絞盤捕魚方式，保存了原始漁民服飾、工具及捕撈習俗，並透過冬捕活動將這份文化一代代傳承下去。對於湖區居民而言，查干湖的價值不只魚獲經濟收益，還有千年堅守與文化延續。

現任「第二十代漁把頭」張文受訪時表示，與現代化機械捕撈相比，查干湖依舊堅持沿用傳統方式「人工鑿冰」、馬拉絞盤、冰下走網。「這不僅是對古老漁獵文化的傳承，更是對湖泊生態的守護。」

「這些傳統技藝延續了上千年，有著先輩的智慧與歷史記憶，是我們寶貴的文化遺產。透過堅持使用原始方式捕撈，不僅能將非遺傳承給下一代，也能以更溫和的方式維護查干湖的生態平衡。」張文說。

如今的查干湖，已成為吉林綠色發展的象徵，近年來持續推進濕地保護與生態修復，整治亂捕亂撈等問題，昔日的池塘乾裂、草場退化、鹽鹼化蔓延；如今則湖沼密布、濕地恢復、沙地退卻，生態改善走顯著成效，見證人與自然共生的故事。

▼ 吉林查干湖「全魚宴」講求吃大魚、放小魚 。（圖／記者任以芳攝）