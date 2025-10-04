　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸250人與連勝文在閩共度中秋　宋濤： 守護共創三個「家」原則

▲▼ 宋濤中秋台商聚會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 宋濤出席兩岸同胞迎中秋茶話會。（圖／記者任以芳攝，同下）

記者任以芳／福州報導

中秋佳節來臨之際，「福聚中秋月 『船』承兩岸情 2025年兩岸同胞迎中秋聯誼活動」今（4日）晚間在福建福州舉行，吸引超過250位兩岸嘉賓參與，大陸國台辦主任宋濤也指出，「兩岸同胞都是中國人、是一家人。」強調堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，繼續促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，並且提出兩岸一起守護、增進、創造三個「家」原則。

本次活動由福州市和馬祖縣共同主辦，中國國民黨副主席連勝文和民意代表陳雪生、馬祖縣議會議長張永江及縣代表團、在閩台胞代表共約200位台胞參加。活動現場佈置中秋花燈及馬祖文旅、民俗體驗、台企展示等主題展區，宣介赴馬祖旅遊、展示閩台中秋傳統民俗和福州兩岸融合發展示範區建設成果。

▲▼ 宋濤中秋台商聚會 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2025年兩岸同胞迎中秋聯誼活動 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 500架無人機在夜空中排出「兩岸一家親、閩台親上親」等字樣。

今晚會場布置花燈、設置馬祖文旅及民俗體驗展區，並展出台企產品，全面呈現閩台融合發展成果。當晚500架無人機在夜空中排出「兩岸一家親、閩台親上親」等字樣，引起現場陣陣掌聲。

聯誼活動開始前，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤傍晚出席兩岸同胞迎中秋茶話會，並慰問各界台胞。他強調，今年適逢抗戰勝利80周年暨台灣光復80周年。9月3日北京紀念大會上，習近平總書記的重要講話振奮人心，「許多台胞收看轉播後激動喊出『我是中國人』、『中華民族萬歲』。這充分體現兩岸同胞對民族身份的共同認同，以及對實現中華民族偉大復興的共同願景。」

▲▼ 宋濤中秋台商聚會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤。

宋濤表示，「兩岸同胞都是中國人、是一家人。」要堅守民族大義，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，共同守護「家」的完整；要常來常往、走近走親，促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，共同增進「家」的福祉；要努力推動兩岸關係和平發展和祖國統一，積極參與強國建設、民族復興偉業，共同創造「家」的新輝煌。

▲▼ 宋濤中秋台商聚會 。（圖／記者任以芳攝）

▲國民黨副主席連勝文。

連勝文在致詞中則表示，連勝文表示，中秋節是中華民族重要的傳統節日，象徵團圓、圓滿、和諧。中國國民黨將在堅持「九二共識」反對「台獨」的基礎上，繼續推動兩岸交流，促進兩岸和平發展。

與會台胞亦表達心聲，認為大陸經濟持續繁榮，兩岸融合發展示範區建設成果顯著，使在大陸學習、工作、生活的便利度不斷提升，切身感受到「家的溫暖」。他們強調，將把握機遇、努力打拼，為兩岸關係和平發展與祖國統一貢獻力量，共同推動中華民族偉大復興。

▼ 在閩各地台商會長與連勝文、宋濤共度中秋台商聚會 。（圖／記者任以芳攝）

 ▲▼ 宋濤中秋台商聚會 。（圖／記者任以芳攝）

10/03 全台詐欺最新數據

「準哈隆」上看中颱！2條路轉彎逼北台　日本估暴風警戒700公

宋濤連勝文中秋聯誼會2025

