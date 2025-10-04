剝削移工「日抽千元」無良老闆撈200萬　工頭女友被挾持揭黑幕

▲台中專勤隊破獲非法仲介集團，33人被移送台中地檢署偵辦。（圖／移民署台中專勤隊提供）



記者白珈陽／台中報導

移民署台中專勤隊破獲非法仲介集團，該集團涉嫌長期招募失聯移工以及逾期外僑至工地打工，透過剝削勞工薪資牟取暴利，逮獲仲介、雇主及非法工作者共33人，其中主嫌洪姓男子不法所得超過200萬元，偵訊後都移送台中地檢署偵辦。

台中專勤隊今天發佈新聞，指警方今年4月接獲台中梧棲某透天厝，有一起印尼籍移工群聚鬧事，該群移工均為逾期停、拘留者，因懷疑領班與雇主勾結拖欠薪資，限制領工班小組長女友的行動並施暴，當時警方帶回27人並交由移民署續查。

台中專勤隊追查發現，此案竟不單純僅是金錢糾紛，還是勞工剝削案，因為工程行洪姓負責人透過印尼籍外配侯姓妻子，自2023年起持續非法招募失聯移工及逾期外僑，再仲介到工地從事清潔、搬運、打石等粗工，而洪男以日薪抽頭方式牟利，每人每日收取500元至1100元不等利潤，派工高峰時人數超過50人，短短4個月不法所得就有200萬元。專勤隊也查出，侯姓女子共非法招募27名印尼籍移工，也從中抽佣8萬1000元，這些外籍移工不堪被剝削才挾持主管的女友。

台中專勤隊與彰化員林警分局、台中清水警分局及海巡署中部分署第三岸巡隊共組專案小組，前往該工程行辦公室執行搜索，現場查扣電腦、手機、合約書及帳冊等證物，全案依規送辦。

台中專勤隊表示，截至今年9月18日止，已查獲非法雇主245人、非法仲介96人及非法工作者282人，未來仍將持續強化「查緝非法仲介集團」力度，期能從源頭解決外來人口非法工作問題。另依就業服務法規定，任何人不得媒介外國人非法為他人工作，違反者，處10萬元以上50萬元以下罰鍰；意圖營利而違反者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，提醒民眾切勿以身試法。