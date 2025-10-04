　
鏟子超人「光復1災區最好別去」 恐一輩子創傷！禮儀人員也說話了

網搜小組／劉維榛報導

佛祖街動工搜救，一名網友憂心直言，萬一機具挖出遺體，鏟子超人可能承受不了衝擊，PTSD恐伴隨一輩子。貼文勾起不少過來人痛苦記憶，「真的不要逞強，曾去過小林村2個月心理沒辦法平復」、「疑似有遺體的區域，先讓專業的人去就好」；一名禮儀人員也呼籲，「一般民眾還是不要去挖了」。

一名網友在Threads表示，目前大型機具已進入佛祖街開挖，盼能找到失聯民眾，但原PO卻擔心直言，就怕鏟子超人援助時，「可能會挖到遺體，你們準備好了嗎...擔心，PTSD（創傷後壓力症）是影響很深遠的。」

▲▼ 4部怪手開挖！花蓮佛祖街夫妻失聯10天　兒悲：只求帶爸媽回家 。（圖／地方中心翻攝）

▲4部怪手開挖，盼能找到失聯居民。（圖／地方中心翻攝）

文章曝光後，不少過來人坦言，罹患創傷後壓力症候群後，康復之路往往漫長而艱辛，「真的不要逞強，曾去過小林村2個月心理沒辦法平復」、「過來人經驗，屍體的味道會留在鼻孔好幾天，洗不掉的」、「別小看PTSD後座力，老公曾經因為國軍單位被派遣去撿大園空難屍塊，事後隊上弟兄很多PTSD了」、「疑似有遺體的區域，先讓專業的人去就好，很多時候你覺得你準備好了，真的看到了才知道沒有，然後遺留了一輩子的PTSD，這樣的狀況是所有人都不希望發生的」。

一名網友也分享，921大地震為了尋找失聯母親，他四處奔走各大停放百具無名遺體場地認屍，進而導致PTSD，｢味道是會依附停留在人的身體毛髮上很久的，頭髮身體可以洗頭洗澡慢慢洗掉，但很多人會疏忽掉『鼻毛』，所以才會有『明明已經回家也洗過澡換過衣服了，為什麼還是一直聞到味道』的錯覺，所以請離開後千萬記得清理（洗）鼻孔，感覺會差很多」。

留言串中，一名禮儀人員語重心長地表示，「一般民眾還是不要去挖了，第一次見應該會好幾天吃不下飯」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

