　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「泰勒絲」新歌隱喻惹議！　陸粉分析：3段歌詞開撕同台女歌手

記者廖翊慈／綜合報導

美國歌后泰勒絲（Taylor Swift）第十二張專輯「The Life of a Showgirl」3日上線後，依舊吸引大批網友深入歌詞故事，其中一首〈Actually Romantic〉中，部分歌詞被多數國外歌迷指出，似乎是在暗諷曾經同台的歌手查理（Charli XCX）。大陸歌迷也對此分析，批評查理是白眼狼。

▲惹議歌詞。（圖／翻攝自微博）

▲惹議歌詞。（圖／翻攝自微博）

多名網友點出歌詞，「我聽說你嗑大了，然後叫我無聊的芭比（疑似貶低泰勒絲形象）」、「還和我前任擊掌，說：很高興你甩掉了她（與泰勒絲前任不當互動）」、「你男朋友總是說：我們為什麼總是在聊她（伴侶過度關注泰勒絲私生活）」，該三段歌詞是在指查理。

▲。（圖／翻攝自Instagram）

▲Charli XCX。（圖／翻攝自Instagram）

一名大陸網友白約賽寫下泰勒絲與查理的種種過往，「Taylor在2015年最紅時，就邀請了Charli XCX擔任巡演嘉賓；2018年在紅極一時的Reputation巡演上，Taylor更請來了Charli XCX全程跑場場嘉賓，當時Charli還發布了社媒影片錄製了全過程，結果等到2019採訪時，Charli就突然嘲諷提到了Reputation巡演觀眾，『總覺得給一群小孩唱歌』。」

▲兩人曾數次同台。（圖／翻攝自微博）

▲兩人曾數次同台。（圖／翻攝自微博）

他接著寫道，「2024年4月19日，Taylor自己的專輯發行日當天，Charli發推文『sympathy is a knife』，這首歌是塑造一個讓她感到不安的女主『不想在男朋友演唱會上後台看到她』，這首歌也極快被媒體評論成影射Taylor，但查理解釋指是專輯概念，同時，Taylor感謝樂評的推文，被Charli轉發用來解釋自己的專輯主題。」

文中還提到，「2024年6月，Charli的brat主題livehouse現場粉絲高呼Taylor is dead，life is short, bully a swiftie today，Charli甚至默許這些行為。」

另外一名微博網友更表示，最令粉絲們無法接受的事是發生在2024年，「查理在brat時期簽名會，她的粉絲給她編了一條brat主題的友誼手鍊，然後她拒收並說『這不屬於我的東西』。」

▲▼查理的舉動疑似在諷刺泰勒絲。（圖／翻攝自微博）

▲▼查理的舉動疑似在諷刺泰勒絲。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸網分析泰勒斯新歌疑似開撕查理。（圖／翻攝自微博）

他接著說，「後來泰勒絲赴英國倫敦時代巡演前，一場Taylor主題的小學生舞蹈課上，有人闖入行凶，導致2名小孩遇難；8月初，奧地利時代巡演因恐怖襲擊威脅宣布取消，剛好在這些事發生的一個月內，查理拍攝了一組NewYork Magazine雜誌宣傳照，她躺在救護車前，旁邊是一條戴著友誼手鍊的血淋淋的斷肢。」

該名網友直言，「既然友誼手鍊這個象徵物，不是屬於妳的東西，妳放雜誌裡面有什麼意義？什麼居心？只有查理她自己知道！」

▲網友認為，泰勒絲是在暗諷，查理的身高。（圖／翻攝自微博）

▲有網友認為，該句歌詞是，泰勒絲在暗諷查理的身高。（圖／翻攝自微博）

陸網認為，泰勒絲曾多次公開稱讚查理的音樂風格，甚至邀請她同台巡演合唱，但查理的種種行為如同過河拆橋，「完全是泰勒絲對她長期積怨的『藝術化清算』」、「查理不僅不感激她的提攜，甚至用恐怖分子事件來嘲諷泰勒絲，這真的很過分」。

不過，有媒體認為，目前無可靠證據證實，歌詞描述的事件真實發生，查理本人從未承認相關行為，僅是粉絲們的推測，泰勒絲對於上述的「挑釁」，也從未做出公開直指、抨擊，無論如何，相關討論也帶動了新專輯的熱度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸十一長假高速太塞了！民眾下車「跳廣場舞、打羽球」
台中美國學校32人食物中毒　市府出手了：最重開罰2億
快訊／30歲男心靈療癒卻慘死！4師兄姐涉殺人
陳玉珍遭爆「介入員工升遷案」　中華電信緊急回應
快訊／11月中前一定普發一萬！　卓榮泰：是
快訊／三地集團總裁鍾嘉村遭聲押　2000萬交保
台籍詐騙集團頭目在柬埔寨被抓！　姓名長相曝光
快訊／台中美國學校食物中毒！人數增至32人　童CALL家長求
獨／起底劉香軍老公網軍帝國！扮「智障小草」+「無腦粉」被揪出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「泰勒絲」新歌隱喻惹議！　陸粉分析：3段歌詞開撕同台女歌手

湖南無人機煙火秀變「火流星雨」　觀眾舉椅子防波及四散奔逃

陸十一長假高速太塞了！　民眾「下車剪髮、跳廣場舞」活動筋骨

鎖車6分鐘！小米SU7「自己」開走了　客服回應「誤觸手機」遭車主打臉

颱風又來了！「麥德姆」加強恐登陸海南…廣東急發撤離通知

金價連漲「帶動金條銷量」　陸買家嘆：錢放銀行等利息不划算

陸科考船北極海深潛調查　大陣仗4船同步現「全海域」探測能力

陸媒開箱「黃山低價團」三日遊　導遊漸進式「道德綁架」不購物團員

陸女子在家睡覺接電話「你的車被狗啃碎了」　衝現場一看笑歪

陸連假塞車塞出「新玩法」　有人下車甩竿釣魚...一竿就中大魚

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

「泰勒絲」新歌隱喻惹議！　陸粉分析：3段歌詞開撕同台女歌手

湖南無人機煙火秀變「火流星雨」　觀眾舉椅子防波及四散奔逃

陸十一長假高速太塞了！　民眾「下車剪髮、跳廣場舞」活動筋骨

鎖車6分鐘！小米SU7「自己」開走了　客服回應「誤觸手機」遭車主打臉

颱風又來了！「麥德姆」加強恐登陸海南…廣東急發撤離通知

金價連漲「帶動金條銷量」　陸買家嘆：錢放銀行等利息不划算

陸科考船北極海深潛調查　大陣仗4船同步現「全海域」探測能力

陸媒開箱「黃山低價團」三日遊　導遊漸進式「道德綁架」不購物團員

陸女子在家睡覺接電話「你的車被狗啃碎了」　衝現場一看笑歪

陸連假塞車塞出「新玩法」　有人下車甩竿釣魚...一竿就中大魚

兄弟中線都沒人「喊痛」　平野惠一點名許庭綸成長超預期

苗栗隨機殺人「出獄再犯」　醫無奈：有的案子單純是壞人行為

美房貸利率回升重擊再融資需求　全國申請量驟降21％

最後身影曝！30歲男心靈療癒慘死...「突破關卡」不成淪冤魂

台南勞工局攜工會致贈10萬元慰問金　即時關懷職災勞工

中秋連假雲林警方啟動交管　西螺大橋封5天、虎尾匝道有管制

士林分署愛心大進擊！戚風蛋糕配AI漫畫　療癒童心中秋夜

虎尾農會推「元氣の果」　張麗善：雲林花生擦亮台灣農業招牌

台中美國學校32人食物中毒　市府出手了：最重開罰2億

影／官兵救災任務輪替　沿途民眾掌聲不停、擊掌向國軍致意

【才入學1個月】屏科大一生騎車撞燈桿搶救不治

大陸熱門新聞

6歲弟頭長膿癬永遠禿了！元凶竟是「可愛寵物」

陸連假啟動！泰山景區廁所又紅了 遊客遇大雨擠著過夜

搶椅子遊戲真實版？ 陸學校宿舍9人睡8張床！老師稱：這樣最公平

鎖車6分鐘！小米SU7「自己」開走了 客服回應「誤觸手機」遭車主打臉

《許我耀眼》陳偉霆再暴紅！「1原因」差點沒演

陸十一長假高速太塞了！民眾下車剪髮、跳廣場舞

陸女子在家睡覺接電話「你的車被狗啃碎了」 衝現場一看笑歪

颱風又來了！「麥德姆」加強恐登海南

陸90後正妹副教授爆紅！　謙虛回應：本人長相普通

陸長假民眾自駕去青海 杭州出發開14小時一看：才到合肥

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

女歌迷看周杰倫演唱會搞丟47萬手鐲 求助萬能小紅書！隔一天奇蹟發生

陸媒開箱「黃山低價團」三日遊 導遊漸進式「道德綁架」不購物團員

陸規定酒店「電視開機播央視」

更多熱門

相關新聞

泰勒絲訂婚前13年預測完美婚姻　

泰勒絲訂婚前13年預測完美婚姻　

35歲美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL堪薩斯城酋長隊球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）日前正式宣布訂婚喜訊。而近日粉絲們翻出了她在13年前接受訪問的片段，發現她曾描繪過自己理想中的婚姻關係，並曾說過自己「會晚婚」、「不會在35歲以前結婚」，引發關注。

泰勒絲「5.3億婚禮場地」曝光　賓客身分揭曉

泰勒絲「5.3億婚禮場地」曝光　賓客身分揭曉

泰勒絲的歌能治失智症！　英專家證實

泰勒絲的歌能治失智症！　英專家證實

泰勒絲求婚戒掀復古風

泰勒絲求婚戒掀復古風

閨密祝賀泰勒絲比不上最佳前男友

閨密祝賀泰勒絲比不上最佳前男友

關鍵字：

泰勒絲Charli XCXTaylor SwiftActually RomanticThe Life of a Showgirl

讀者迴響

熱門新聞

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面