「泰勒絲」新歌隱喻惹議！　陸粉分析：3段歌詞開撕同台女歌手

記者廖翊慈／綜合報導

美國歌后泰勒絲（Taylor Swift）第十二張專輯「The Life of a Showgirl」3日上線後，依舊吸引大批網友深入歌詞故事，其中一首〈Actually Romantic〉中，部分歌詞被多數國外歌迷指出，似乎是在暗諷曾經同台的歌手查理（Charli XCX）。大陸歌迷也對此分析，批評查理是白眼狼。

▲惹議歌詞。（圖／翻攝自微博）

多名網友點出歌詞，「我聽說你嗑大了，然後叫我無聊的芭比（疑似貶低泰勒絲形象）」、「還和我前任擊掌，說：很高興你甩掉了她（與泰勒絲前任不當互動）」、「你男朋友總是說：我們為什麼總是在聊她（伴侶過度關注泰勒絲私生活）」，該三段歌詞是在指查理。

▲Charli XCX。（圖／翻攝自Instagram）

一名大陸網友白約賽寫下泰勒絲與查理的種種過往，「Taylor在2015年最紅時，就邀請了Charli XCX擔任巡演嘉賓；2018年在紅極一時的Reputation巡演上，Taylor更請來了Charli XCX全程跑場場嘉賓，當時Charli還發布了社媒影片錄製了全過程，結果等到2019採訪時，Charli就突然嘲諷提到了Reputation巡演觀眾，『總覺得給一群小孩唱歌』。」

▲兩人曾數次同台。（圖／翻攝自微博）

他接著寫道，「2024年4月19日，Taylor自己的專輯發行日當天，Charli發推文『sympathy is a knife』，這首歌是塑造一個讓她感到不安的女主『不想在男朋友演唱會上後台看到她』，這首歌也極快被媒體評論成影射Taylor，但查理解釋指是專輯概念，同時，Taylor感謝樂評的推文，被Charli轉發用來解釋自己的專輯主題。」

文中還提到，「2024年6月，Charli的brat主題livehouse現場粉絲高呼Taylor is dead，life is short, bully a swiftie today，Charli甚至默許這些行為。」

另外一名微博網友更表示，最令粉絲們無法接受的事是發生在2024年，「查理在brat時期簽名會，她的粉絲給她編了一條brat主題的友誼手鍊，然後她拒收並說『這不屬於我的東西』。」

▲▼查理的舉動疑似在諷刺泰勒絲。（圖／翻攝自微博）

他接著說，「後來泰勒絲赴英國倫敦時代巡演前，一場Taylor主題的小學生舞蹈課上，有人闖入行凶，導致2名小孩遇難；8月初，奧地利時代巡演因恐怖襲擊威脅宣布取消，剛好在這些事發生的一個月內，查理拍攝了一組NewYork Magazine雜誌宣傳照，她躺在救護車前，旁邊是一條戴著友誼手鍊的血淋淋的斷肢。」

該名網友直言，「既然友誼手鍊這個象徵物，不是屬於妳的東西，妳放雜誌裡面有什麼意義？什麼居心？只有查理她自己知道！」

▲有網友認為，該句歌詞是，泰勒絲在暗諷查理的身高。（圖／翻攝自微博）

陸網認為，泰勒絲曾多次公開稱讚查理的音樂風格，甚至邀請她同台巡演合唱，但查理的種種行為如同過河拆橋，「完全是泰勒絲對她長期積怨的『藝術化清算』」、「查理不僅不感激她的提攜，甚至用恐怖分子事件來嘲諷泰勒絲，這真的很過分」。

不過，有媒體認為，目前無可靠證據證實，歌詞描述的事件真實發生，查理本人從未承認相關行為，僅是粉絲們的推測，泰勒絲對於上述的「挑釁」，也從未做出公開直指、抨擊，無論如何，相關討論也帶動了新專輯的熱度。