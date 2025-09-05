　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰勒絲「5.3億婚禮場地」曝光　賓客身分揭曉

▲▼ 泰勒絲鑽戒 。（圖／翻攝IG）

▲泰勒絲鑽宣布與球星男友凱爾西訂婚。（圖／翻攝IG）

記者葉國吏／綜合報導　

超級巨星泰勒絲（Taylor Swift）與剛訂婚的球星男友凱爾西（Travis Kelce），婚禮地點傳出可能選在羅德島，時間預定明年夏天。根據消息，他們計劃舉辦一場僅限至親好友參加的低調婚禮。

根據《Providence Journal》報導，消息曝光後羅德島州州長麥基（Dan McKee）立即在社群媒體為這場婚禮搖旗吶喊，極力推廣州內的婚禮場地。州長表示：「羅德島擁有世界級的婚禮場地，期待能接待這場盛事。」

▲葛萊美紅毯：泰勒絲（Taylor Swift）。（圖／路透）

▲泰勒絲（Taylor Swift）。（圖／路透）

這場婚禮的選址可能是泰勒絲位於羅德島西利鎮（Westerly）Watch Hill 地區的豪宅，根據了解這棟豪宅目前正在進行價值170萬美元的整修，增建臥室、浴室及翻新廚房。這棟房子不僅因泰勒絲的國慶派對而聲名遠播，也曾出現在她專輯《Folklore》的歌曲《The Last Great American Dynasty》中，訴說豪宅前主人蕾貝卡哈克尼斯（Rebekah Harkness）的傳奇故事。

儘管婚禮地點尚未確定，Page Six透露這對新人將舉辦一場私人婚禮，僅邀請家人和至親好友。凱爾西的哥哥傑森（Jason Kelce）在播客中調侃弟弟：「你正踏入婚禮籌劃的戀愛時光！」而凱爾西則坦言，他原本計劃在水上求婚，但最終選擇更符合泰勒絲風格的方式。他說：「了解你的伴侶，做出正確的選擇，一切都會很美好。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
深山醒來「身放60萬」卻離奇失憶　崩潰求助：我是誰？
江祖平「熱擁底迪曾被拍」照片曝光　重疊交往龔益霆時間軸
北市等5縣市38℃熱爆！午後桃園以南炸雷雨　琵琶颱風襲日
就業市場降溫有利降息　美股開低走高收350點、台積電ADR漲
快訊／黃筱雯擊敗日本20歲小將　WB拳擊世錦賽晉16強
快訊／美日貿易協議開始實施！　川普簽署行政命令

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

股神大踩雷！　重押「1檔食品巨頭」慘崩70％認輸

泰勒絲「5.3億婚禮場地」曝光　賓客身分揭曉

紐時：中駭客鹽颱風侵入80多國通訊網路

就業市場降溫有利降息　美股開低走高收350點、台積電ADR漲0.61％

葡萄牙纜車脫軌16死！首批罹難者資料曝　有亞洲遊客

快訊／美日貿易協議開始實施！　川普簽署行政命令

馬克宏曝「已有26國承諾」　願派兵參加烏克蘭戰後安全保障部隊

離奇！他深山醒來失憶「身旁放60萬」　崩潰求助媒體：我是誰？

華府向法院控告川普政府　非法派遣國民兵進駐

穿動漫服「戴紅假髮」女Coser大馬高樓墜下死亡　頭破裂四肢折斷

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【娃故意將牙刷拿顛倒！】爸來回試探卻反被聰明誤XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

股神大踩雷！　重押「1檔食品巨頭」慘崩70％認輸

泰勒絲「5.3億婚禮場地」曝光　賓客身分揭曉

紐時：中駭客鹽颱風侵入80多國通訊網路

就業市場降溫有利降息　美股開低走高收350點、台積電ADR漲0.61％

葡萄牙纜車脫軌16死！首批罹難者資料曝　有亞洲遊客

快訊／美日貿易協議開始實施！　川普簽署行政命令

馬克宏曝「已有26國承諾」　願派兵參加烏克蘭戰後安全保障部隊

離奇！他深山醒來失憶「身旁放60萬」　崩潰求助媒體：我是誰？

華府向法院控告川普政府　非法派遣國民兵進駐

穿動漫服「戴紅假髮」女Coser大馬高樓墜下死亡　頭破裂四肢折斷

長腿妹攔車！計程車險撞機車　騎士1行為被檢討

江祖平：我一定要索賠性侵罪！　「金額1300萬」再點名龔益霆

AI與資通訊產品支撐、航空貨運運價上漲15% 　9月下估將漸轉淡

千戶「婚育宅」將釋出！　聚集5縣市、最久住12年

股神大踩雷！　重押「1檔食品巨頭」慘崩70％認輸

台股9月魔咒！　專家曝光「台積電、世芯、聯發科」進場價

北市警涉包庇賭博　驚見柯文哲前隨扈

2025秋季粉底新品一次看！THREE粉凝霜備受期待、KANEBO實現質感偽素顏

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

泰勒絲「5.3億婚禮場地」曝光　賓客身分揭曉

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

國際熱門新聞

日男山中醒來失憶！一旁放60萬現金成謎團

穿動漫服「戴紅假髮」女Coser大馬高樓墜下慘死

資深婚攝揭密　婚禮1細節「恐離婚」

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

葡萄牙纜車撞毀17死　傳煞車員、德男喪命

快訊／美日貿易協議實施！　川普簽署行政命令

就業市場降溫有利降息　美股開低走高收350點

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

Giorgio Armani離世　享耆壽91歲

葡萄牙纜車脫軌16死　首批罹難者資料公布

馬克宏：26國承諾願參加烏戰後保障部隊

華府控告川普政府　非法派遣國民兵進駐

被貓抓傷險截肢！寵物美容師「恐怖化膿照」曝

脫剩丁字褲　她「搖乳嗨舞」逗交警

更多熱門

相關新聞

泰勒絲的歌能治失智症！　英專家證實

泰勒絲的歌能治失智症！　英專家證實

西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）27日凌晨宣布答應美式足球球星男友崔維斯凱爾西（Travis Kelce）的求婚，讓全球歌迷又驚又喜。而2024年英國療養機構發表的研究報告再度成為話題，研究證實她的音樂對失智症患者具有顯著療效，成為失智患者的一大福音。

泰勒絲求婚戒掀復古風

泰勒絲求婚戒掀復古風

閨密祝賀泰勒絲比不上最佳前男友

閨密祝賀泰勒絲比不上最佳前男友

泰勒絲連宣布訂婚都能創下紀錄

泰勒絲連宣布訂婚都能創下紀錄

準公公曝泰勒絲男友求婚細節

準公公曝泰勒絲男友求婚細節

關鍵字：

泰勒絲

讀者迴響

熱門新聞

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

江祖平怒回：不如我們一起去驗傷

血淚試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總

台中路邊「台客蹲小哥」竟是日本大咖男神！

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

民進黨選對會9人名單出爐　高雄4綠委看法曝

台中學霸妹絕美宣傳照曝　暴擊2萬人：戀愛了

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

最美檢察官轉當律師心聲曝！曬婚紗照辣翻

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

三立內部喊話查到底：老闆兒也一樣

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面