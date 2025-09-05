泰勒絲「5.3億婚禮場地」曝光　賓客身分揭曉

▲泰勒絲鑽宣布與球星男友凱爾西訂婚。（圖／翻攝IG）

記者葉國吏／綜合報導

超級巨星泰勒絲（Taylor Swift）與剛訂婚的球星男友凱爾西（Travis Kelce），婚禮地點傳出可能選在羅德島，時間預定明年夏天。根據消息，他們計劃舉辦一場僅限至親好友參加的低調婚禮。

根據《Providence Journal》報導，消息曝光後羅德島州州長麥基（Dan McKee）立即在社群媒體為這場婚禮搖旗吶喊，極力推廣州內的婚禮場地。州長表示：「羅德島擁有世界級的婚禮場地，期待能接待這場盛事。」

▲泰勒絲（Taylor Swift）。（圖／路透）

這場婚禮的選址可能是泰勒絲位於羅德島西利鎮（Westerly）Watch Hill 地區的豪宅，根據了解這棟豪宅目前正在進行價值170萬美元的整修，增建臥室、浴室及翻新廚房。這棟房子不僅因泰勒絲的國慶派對而聲名遠播，也曾出現在她專輯《Folklore》的歌曲《The Last Great American Dynasty》中，訴說豪宅前主人蕾貝卡哈克尼斯（Rebekah Harkness）的傳奇故事。

儘管婚禮地點尚未確定，Page Six透露這對新人將舉辦一場私人婚禮，僅邀請家人和至親好友。凱爾西的哥哥傑森（Jason Kelce）在播客中調侃弟弟：「你正踏入婚禮籌劃的戀愛時光！」而凱爾西則坦言，他原本計劃在水上求婚，但最終選擇更符合泰勒絲風格的方式。他說：「了解你的伴侶，做出正確的選擇，一切都會很美好。」