50嵐宣布古早味「麵茶系列」全面開賣　網友推薦點法！

▲麵茶系列悄悄上市。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

50嵐日前推出新品「麵茶紅茶拿鐵」，受到許多人喜愛，然而近期不少人特地到店購買卻撲空，如今北區50嵐宣布，全面開賣「麵茶系列」，所有飲品都可以加麵茶。消息曝光，一票網友大讚，「終於可以喝到了」、「太讚了吧」、「好喝到不行，愛麵茶的人通通要去喝。」

50嵐小編在Threads發文，「北區的嵐寶們久等啦」，許多人喜愛的，麵茶系列全面開賣， 所有飲品皆可加麵茶，不過酸類飲品則不太建議，「快來嚐鮮感受香濃古早味的魅力」；喜歡麵茶味濃一點的人，多一匙+5元無上限，但僅限已加麵茶之飲品。小編也提醒，喝的時候會有一點顆粒感，是正常的，「麵茶不會融於茶，喝到最後一口都會有粉感。」

消息曝光，掀起大批網友狂讚，「真的很好喝欸，建議點無糖～麵茶本身就有甜了哦」、「超級無敵讚，所有人必須給我去喝」、「很好喝～我已經買了三、四次了，不愛甜的話點無糖，麵茶粉本身有一點甜度，大杯有點飽～我都點中杯」、「至於好不好喝，對我個人來說還好，但是麵茶很香就是了」。

說到手搖飲新品，龜記茗品推出全新水果系「荔枝茶王」，以夏季盛產水果「荔枝」作為主角，搭配三十三茶王為基底，入口果香馥郁、還能吃到鮮甜荔枝果肉，每杯售價80元，即日起於全門市開賣，售完為止。

此外，八曜和茶的經典「柚粒柚粒系列」也回歸了，選用來自台南麻豆老欉文旦的新鮮手工現剝果肉，保留天然果肉的纖維與多汁口感，一共推出2款飲品選擇，包括「柚太帥307」，基底搭配經過細緻烘焙、帶有花果香的淺焙烏龍，再加入滿滿文旦果粒，每杯售價79元。