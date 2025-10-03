隨機殺人傷2童！血濕透2條大毛巾　勇師現身：一定要把孩子救下

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市邱姓男子隨機當街在超商門口刺傷丁姓女學童案，當時安親班黃姓女老師先疏散數名學童，轉身要拉回被邱嫌挾持的丁女，拉扯時邱嫌立即猛刺女童，後來救下來就近衝到里長周文正服務處求援；周里長說，女童當時血流不止，2條大毛巾按壓止血都濕透，女童也癱軟、手腳冰冷，令人心疼。英勇的女老師今天也現身受訪，強調：「我一定要把孩子救下來！」

▲苗栗市隨機殺人案中，安親班黃姓老師現身回憶如何搶救丁姓女童；里長周文正也描述女童鮮血濕透2條大毛巾過程。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

黃姓女老師今天現身受訪指出，當時她自建功國小帶領一群學童，沿著中正路騎樓一路往北走，快到案發現場，在7-11超商南側等待紅綠燈時，看到超商門口有學童受傷在哭，一度還以為發生車禍，後來看到門口2名男子（邱嫌和被刺傷林姓男子）在打架，她趕緊撤離小朋友往前跑、離遠一點。

黃女說，等到往前面疏散一段路後，轉身看到班上丁姓女學童被挾持，心想一定要把小孩從歹徒手上救下來，轉身伸手要拉回小孩，兇嫌很快朝女童胸口揮刀，直到邱嫌逞兇後，乘機拉走女童，就近跑到上苗里長周文正服務處避難。

周文正說，案發當下他在門口與1名鄰長聊天，聽到對面超商有人群尖叫，他驚覺有異，察看到有小學生在路口被凶嫌持刀攻擊，看到安親班老師帶著受傷女學童求救，趕緊帶進服務處躲避和報警。他說，受傷女學生血流不止，他拿2條大毛巾按壓傷口，都被血沾濕，女學童原本可以自己坐，等待救護車期間全身無力癱軟，手腳逐漸冰冷，幾分鐘等待救護車的過程相當煎熬，更令人心疼。

周文正說，凶嫌是里上頭痛人物，家裡環境很髒亂，不時亂吼叫妨害安寧，還好這次行兇後警察立即抓到人！否則後果不堪設想。鄰居說，邱嫌父母早逝，早年為生育兒子傳宗接代，連生5名女兒，第6胎才生下邱嫌和弟弟雙胞胎，但親人自幼極度寵溺兄弟，邱嫌小小年紀、13歲就染上海洛因毒癮，疑似吸毒致幻聽而2度隨機殺人。