綠指徐榛蔚在國外沒救災　傅崐萁點事實：網軍造謠適可而止

▲傅崐萁回花蓮救災 。（圖／國民黨立委傅崐萁提供）



記者崔至雲／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進鄰近鄉鎮致災，據統計已有14人死亡、34人受傷、124失聯；但民進黨立委吳思瑤發文質疑，縣長徐榛蔚出國不在。花蓮立委傅崐萁今（24日）指出，徐榛蔚從7月底就請求中央協助，立法院也在8月13日通過附帶決議，將馬太鞍溪堰塞湖列入災後重建條例，責成中央相關部會儘速開挖溢洪道及闢建堤防，徐縣長周一晚間颱風襲台前就回到花蓮坐鎮，兩天來不眠不休視察所有災區。網軍攻擊造謠，適可而止吧。

傅崐萁指出，馬太鞍溪橋斷無法南下，193縣道土石流封路，只能走台11海線至豐濱接光豐公路，沒想到光豐公路走到一半也封路，只能繼續南下到長濱，走玉長公路到玉里，再北上到光復。看到整個光復市區被淹沒，滿目瘡痍災民的無助無奈，他由衷的難過與痛心，只希望儘快協助災民重建家園，回復原有的生活。

傅崐萁表示，台鐵直到今天上午才恢復正常通行，沿路路況都不太好，豪雨造成地質鬆軟，請返鄉及外出工作的鄉親務必小心，嚴防土石流及落石。

傅崐萁提到，地震颱風都是天然災害，地震受損硬體設施可在震後立即搶修，但此次水淹光復全鄉，堰塞湖溢流沖刷下來的淤泥，造成嚴重人命傷亡及財產損失，必須等水退才能進行修復。今天24日，花蓮還在下大雨，善後工作沈重艱難，光復鄉所有藥房全部淹沒，昨晚許多慢性病患命懸一線，民眾必須到玉里榮民醫院就醫拿藥，而且還得從台東繞路才能到，災情狀況遠遠超過行政院評估，更不是像農業部長陳駿季所講「沒有立即潰堤的危險」。

傅崐萁說，河川流域主管權責在是中央，上游林業署、中游水保署、下游水利署。每逢大雨，馬太鞍溪堰塞湖周邊居民必定強制撤離，今年七月兩個大颱風衝擊下，更是立即危險區域，花蓮縣長徐棒蔚從七月底就請求中央協助，立法院也在8月13日通過附帶決議，將馬太鞍溪堰塞湖列入災後重建條例，責成中央相關部會儘速開挖溢洪道及闢建堤防，徐棒蔚周一晚間颱風襲台前就回到花蓮坐鎮，兩天來不眠不休視察所有災區。網軍攻擊造謠，適可而止吧。