快訊／黃國昌被爆養狗仔！王義川控告7人　北檢國安專組偵辦

記者劉昌松／台北報導

民進黨立法委員王義川不滿遭跟拍私人行程，懷疑是民眾黨立委黃國昌與凱思國際公司負責人、前中央社記者謝幸恩組織狗仔隊，3日在律師陪同下，到台北地檢署遞狀，控告黃國昌等7人涉嫌違反《個資法》、《社維法》、《國安法》、《刑法》妨害秘密等罪。目前相關3案因告發法條等因素，都將分案交由北檢國安專組進行偵辦。

▲王義川在律師陳君瑋陪同下，到北檢告發黃國昌涉嫌違反《國安法》。（圖／記者劉昌松攝）

王義川2024年間遭人拍到並公布行車違規照片後，控告跟拍者行徑使人心生畏懼，桃園地檢署調查後證實，4名涉及跟拍者都是任職於凱斯國際的媒體記者，為了拍攝新聞畫面採取跟拍手段，過程中並沒有提出「惡害通知」等理由，處分4名狗仔不起訴。

王義川日前接獲不起訴處分後，公開質疑黃國昌與凱斯國際的關係，《鏡》媒體集團先後踢爆黃國昌透過《中央社》前記者謝姓恩招募、雇用狗仔跟拍政敵，《中央社》2日對已辭職的謝幸恩提出背信罪告訴，青年監督聯盟同一天也告發謝幸恩涉嫌妨害秘密、非法蒐集個資罪，凱斯國際負責人李麗娟則涉嫌《國安法》為敵對勢力發起組織等罪。

由於案涉國家安全，台北地檢署受理告發後，已將相關的2案都分由重大刑案、國安專組檢察官偵辦，王義川3日接續提告的第3案也將一併偵辦。