關稅談判我提台灣模式　龔明鑫：大家都想複製矽谷也沒聽過會被掏空

記者杜冠霖／台北報導

行政院副院長鄭麗君2日提出「台灣模式」，計劃在美國打造產業園區，以回應美方希望強化本土製造的需求。對此，經濟部長龔明鑫今（3日）受訪時表示，科學園區發展模式是台灣產業群聚的典範，當然也樂於把成功經驗分給有興趣的友邦，就好像大家想複製矽谷，但也沒有聽說矽谷因此被掏空。至於學者提出3大難處，龔明鑫回應，每個國家當然有一些差異，遵循全世界勞動規範，這個原則下跟友邦談論如何落實。

龔明鑫表示，經濟部推動產業政策一向秉持總統指示，立足台灣、布局全球、行銷世界，科學園區發展模式是台灣產業群聚的典範，全世界都有興趣，立足台灣後要布局全球，當然也樂於把成功經驗分給有興趣的友邦，就好像矽谷很成功，大家想複製矽谷，但也沒有聽說矽谷因此被掏空、反而更強大。

龔明鑫指出，我們分享科學園區的成功經驗給友邦，甚至有更好的製造聯結，對於台灣科學園區的發展更正向，當然每個友邦發展模式不一樣，可能有些國家願意提供行政措施、土地、水電措施，其他國家也許條件不一樣，就看不同國家怎麼來合作。

至於有學者提三大難處，包含投資規模、供應鏈效率、勞動文化差異。龔明鑫認為，勞動條件，台灣有勞基法保障，每個國家當然有一些差異，遵循全世界勞動規範，這個原則下可以跟友邦談論如何落實。