美國提「台美晶片產能五五分」　財經網美：不用理這種神經病要求

▲美國總統川普（Donald Trump）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日接受專訪時重申，華府即將與台灣達成一項重大貿易協議，並持續向台灣推動半導體產能「五五分」的構想。行政院副院長鄭麗君今天明確表示，不接受美方提出的五五分條件。財經網美胡采蘋對此表示，不答應是對的，「現在根本不用理會這種神經病的要求」。

盧特尼克在接受美國新聞頻道《NewsNation》訪問時指出，他向台灣提出「五五分」的戰略構想，也就是未來全球晶片產能中，美國與台灣各自掌握50％。他強調，美國將深度依賴台灣，「因為沒有那另一半，我們也活不了」，而當美國掌握其中一半的產能，就能擁有更大的自主性與行動力。

鄭麗君今天則明確表示，團隊堅守國家利益，不接受美方提出的晶片五五分條件，這只是美方的構想，並非台灣的立場，談判團隊始終堅持不做相關承諾，未來也會以國家與產業利益為優先。

胡采蘋就在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，「很好啊」，鄭麗君終於知道要對全民做政治溝通，有問題就要提出批評，官員就會進步。

胡采蘋直言，五五分根本沒有道理，台積電是上市公司，要對股東交代，除非美國政府拿錢補貼中間的成本差，或愛國者飛彈以後只在台灣生產，利潤給台積電股東，不然根本不用理會。她認為，要動到這麼大的產能分配比例，就會影響台積電的財務表現，甚至影響到股價，美國政府憑什麼提出這種要求？

因此胡采蘋認為，不答應是對的，現在韓國拿不出3500億美元，民調逆轉的高市早苗說要考慮重新談判，日本也不穩了，台灣的囚徒困境已經解除，「現在根本不用理會這種神經病的要求」。