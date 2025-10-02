美推「晶片五五分」代表對台肯定　許美華揭關鍵：台灣有談判籌碼

▲美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）拋出「台美晶片五五分」想法，引起各界關注。對此，科技專家許美華表示，這樣的放話是「談判語言」，代表台美關稅很難談，「也代表台灣真的有美國人要的東西，台灣是有談判籌碼、有底氣的。」

許美華表示，盧特尼克這番言論被台灣很多人罵爆，不僅被指是「疑美論」的幫兇，甚至還有國民黨立委說這是「賣台協議」，但她認為根本不需要過度反應，因為這樣的放話，恰恰證明了台灣有談判籌碼跟底氣。

她指出，行政院副院長鄭麗君赴美談判，返台時果然提到「這是美方的想法」，並強調「我方談判團隊從未做出晶片五五分的承諾，這一次我們也沒有討論這項議題，我們也不會答應這樣的條件，請大家放心。」

許美華說，目前談判還在進行中，但美國政府想要台灣移轉更多晶片製造，把高階晶片更多產能轉到美國，甚至要求台灣政府取消 N-1（海外製程至少落後台灣一代）的規定，這些，顯然碰觸到台灣產業和政府的底線。如今根據鄭麗君帶回的最新消息，「台灣談判代表是有踩住這個底線的。」

她強調，這真的不是政府說「OK」就能答應的事，畢竟台積電如果要外移更多產能，很多主客觀條件限制，包括人力、完整供應鏈、相應的基礎建設等，是真的很困難，不是單純用關稅、政策施壓就能解決，也不是單靠技術、資金就能成功造出晶圓，尤其現在全世界幾乎完全倚賴台積電的高階晶片，不可忽視的是「台灣人特質」這個因素。

如今台積電已經承諾投資美國1650億美元，總共要蓋6座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心，未來2奈米以下會有30%的產能在美國，儘管沒押時間表，而且製造過程的麻煩度跟成本都比台灣高，必須轉嫁美國廠商，但「其實已經非常有誠意了」。

許美華說，即便盧特尼克近期拋出所謂的「台美晶片五五分」，還強調任內目標是達到4成，但內容其實已經跟魏哲家承諾的「未來2奈米以下會有30％產能在美國」相去不遠了。所以，盧特尼克此時說這些話，連外媒都推測是想在台美談判中施加壓力。

對此，許美華認為，儘管盧特尼克的話不中廳，但她視為是對台灣極大的推崇和肯定，尤其是美國迫切需要台灣的晶片，這些晶片就成了保護台灣的「矽盾」，但比例高達95％，顯然已對美方造成安全上的威脅，也印證美國在晶片方面仍從根本上依賴台灣，所以才提出五五分的構想。

許美華指出，之前很多人唱衰台灣關稅談判，說日、韓都談好15％，台灣團談不下來太無能了。結果韓國上下，現在為了承諾美國3500億美元的現金投資跳腳，說韓元會大貶重演金融風暴...「現在證實，跟美國先談判簽約，並沒有比較好了吧？」

許美華說，她不是談判代表，也不知道台美關稅的最終結果，但從盧特尼克近期受訪內容，她可以說，「台灣談判代表有努力盡到他們的責任。台美關稅很難談，台灣這邊壓力當然很大，但我們沒有輕易讓步，美國談判代表也沒有太好過，這點要給鄭麗君談判團隊該有的掌聲。」

▼行政院副院長鄭麗君。（圖／記者李毓康攝）