北捷婦爭博愛座遭踹　醫揭「真正問題」：再叫年輕人讓會出人命

▲曾姓婦人逼讓座，結果被年輕男乘客一腳踹飛。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910）

記者柯沛辰／綜合報導

北捷近日再爆博愛座（現稱優先席）爭議，73歲曾姓婦人逼讓座，結果被一腳踹飛。對此，醫師姜冠宇認為，這是系統不作為所導致，針對個人是無法真正解決問題的，「我們社會很傾向逃避問題的，再叫年輕人讓下去，相信下次出人命。」

姜冠宇在臉書發文表示，華人社會一直以來講到「老」就是「讓」，包含有身心問題的長者，也不考慮是否有設置足夠安置他們的空間、是否有人照顧，「對比日本很重視老人社區的集中經營，使足夠資源進入，我們相對不足，導致惹怒到一般民眾發生衝突，你認為這是誰的問題呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

姜冠宇直言，這是系統的不作為，安置，在他們醫院臨床上，是每個高齡衰弱病人出院幾乎都會遇上的問題，他旁觀社工工作，感覺到都是張力作戰、活的像夾心餅乾，因為社區承接量能真的很吃緊，然而台灣社會傾向逃避，若再叫年輕人讓下去，相信下次會出人命。

許多網友看完也紛紛留言，「根深蒂固的觀念，很難一時改變」、「未來台灣老人多年輕人少，敬老思維全部要改成保小」、「系統不作為，個人無法矯正，不是愛心饒恕忍讓能修正的」、「都沒有相應的做法，只會要年輕人退讓，要年輕人吃虧，那早晚出事，就是必然結果，因為人家沒有義務讓你。」

其中，也有人認為，「問題就出在博愛座這3個字，改成優先座換湯不換藥...要取消才能解決這問題，愛與讓是要由他人發自內心的，不要道德綁架與強迫，才不會讓這種事一直發生，我相信有很多人是有愛心，也會禮讓的」引發討論。