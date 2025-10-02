　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大高材生IG曝！全場被圈粉「一致認證優雅」：怎可帥又美

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／fumika_chang）

▲網友大讚高材生時尚又優雅。（圖／翻攝自IG／fumika_chang）

記者鄺郁庭／綜合報導

北捷日前發生讓座爭議，要求讓出優先席的曾婦因數度蓄意碰撞、挑釁，遭年輕乘客一腳踹到對面一般座上。據悉，該名乘客為台大高材生，已經畢業2年，有學妹透露在校時對他的印象是「優雅的小姐姐」。就有網友找到高材生的IG帳號，紛紛前往留言「優雅的超人」、「謝謝姐姐為民除害。」

據了解，用腳踹翻胡鬧阿婆的年輕人姓張，是前年才畢業的台大高材生，有學妹透露，印象中就是個「優雅的小姐姐」，看了影片中他踹人的畫面很驚訝，「沒看過他這麼powerful」！

[廣告]請繼續往下閱讀...

話題在社群平台引發討論，就有網友找到高材生IG，只見他自稱「Fumi 阿姨」，平時打扮相當時尚優雅。目前高材生的追蹤數有2600多人，許多網友紛紛到他的貼文下方留言，「覺得你好美」、「已被圈粉～太颯啦」、「太帥了，而且好美喔！三宅一生妳穿太好看了」、「就是你！優雅又從容不迫」、「確實如妳台大學妹形容的一般優雅，給掌聲。」

另外，高材生9月30日還曾發文，曝光當天他搭捷運的穿搭「既然大家都好奇是什麼單品…」，該篇文也引來大量留言，「氣質超好超優雅」、「來朝聖一下～希望可以吸取到一些優雅且正義的氣息」、「怎麼有人類可以做到又帥又優雅」、「優雅，並完美結合了力與美，謝謝妳替大家做了不敢做的事，太解氣了。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／內湖40歲媽媽、10歲女童家中雙亡
酸民轟「在亡靈上走秀」蹭流量　超模女神不忍了
虐待158次「Finger inside」　幼兒園僅減招20
槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金
18歲新生校內慘死　頭部嚴重撞擊、顱內出血
台大高材生IG曝！全場被圈粉「一致認證優雅」：怎可帥又美
快訊／年輕人踹飛白髮婦！警電話找人失敗...將發通知書

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第10天了！開挖農田仍找無砂石場夫妻　女兒哭喊：你們到底在哪裡

雄中生控師詐財！「收據金額遭塗改」影印店證實造假　校方要查了

國慶假期郵局不開門　中華郵政：快捷郵件正常投遞

中秋出遊「3縣市」訂房率最高　高公局：短途改走省道

台大高材生IG曝！全場被圈粉「一致認證優雅」：怎可帥又美

擁4妻卻不違法？吊車大王親揭「婚姻內幕」：全部合法

ROSÉ快閃店登陸高雄！黑桃搖滾視覺搶先看　Number Ones衝一波

花蓮朋友死很慘！酸民轟「在亡靈上走秀」蹭流量　超模女神不忍了

前3個月最甜蜜、中間最崩潰？專家解析「3-6-9戀愛定律」

星宇航空復飛台北-馬尼拉航線　12月16日起每天一班

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

第10天了！開挖農田仍找無砂石場夫妻　女兒哭喊：你們到底在哪裡

雄中生控師詐財！「收據金額遭塗改」影印店證實造假　校方要查了

國慶假期郵局不開門　中華郵政：快捷郵件正常投遞

中秋出遊「3縣市」訂房率最高　高公局：短途改走省道

台大高材生IG曝！全場被圈粉「一致認證優雅」：怎可帥又美

擁4妻卻不違法？吊車大王親揭「婚姻內幕」：全部合法

ROSÉ快閃店登陸高雄！黑桃搖滾視覺搶先看　Number Ones衝一波

花蓮朋友死很慘！酸民轟「在亡靈上走秀」蹭流量　超模女神不忍了

前3個月最甜蜜、中間最崩潰？專家解析「3-6-9戀愛定律」

星宇航空復飛台北-馬尼拉航線　12月16日起每天一班

創世台東院攜手百人自做月餅　社區共慶中秋凝聚情誼

女友在床上呼呼大睡　狼男竟伸手摸閨蜜...還解內衣偷親嘴！

新北貢寮警消共構新廳舍落成　侯友宜：持續提升偏鄉救災量能

東京隨機砍殺！40歲男尾隨老婦「狂砍十多刀」　女兒聽到虐殺過程

當媽後等7年才回歸！孫藝真現身影院哭到轉身擦淚　廉惠蘭暖心安慰

2025台灣國際衝浪公開賽11/4熱血登場　國際賽事報名啟動

驚悚網漫改編影集！張軒睿裸上身「雙腿遭斬斷」　被前女友囚禁

快訊／北市內湖公寓雙屍命案！　40歲母、10歲女童明顯死亡

AV女優宣布懷孕！　大肚全裸自拍照曝光

爆胎刁車又沒電！女駕駛超慘　台東暖警伸援手助脫果

【花蓮正妹超人】做指甲又接髮！她：只想趕快幫忙他們

生活熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

斷言「高虹安二審無罪」　他驚揭1危機：恐失去市長寶座

光復鄉長「就怕潰堤」錄音檔曝　媒體人批中央掩耳盜鈴

「麥德姆」颱風最快今晚生成　雙十連假前後又有熱帶擾動發展

不敢要博愛座了？北捷嬤改坐淺藍椅休息

北捷嬤「改坐一般座」乖了？苦主曝真相搖頭

更多熱門

相關新聞

用戶疑被偷聽？Instagram：廣告精準靠AI

用戶疑被偷聽？Instagram：廣告精準靠AI

社群平台 Instagram CEO 莫瑟里（Adam Mosseri）透過個人帳號再次澄清，公司並未透過用戶手機麥克風「偷聽」對話，以推送廣告。他表示，這是一個多年來流傳的陰謀論，Meta 已多次否認。

北捷嬤「改坐一般座」乖了？苦主曝真相搖頭

北捷嬤「改坐一般座」乖了？苦主曝真相搖頭

IG貼文「文字消失」網友曝一招能救回

IG貼文「文字消失」網友曝一招能救回

大谷真美子連2戰現身道奇大嫂團！　

大谷真美子連2戰現身道奇大嫂團！　

美女主播昔說「取消博愛座」被砲轟：會讓的不需這3個字

美女主播昔說「取消博愛座」被砲轟：會讓的不需這3個字

關鍵字：

台大高材生博愛座優先席北捷IG

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

168回家！　救牠的特搜隊員領養

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面