台大高材生IG曝！全場被圈粉「一致認證優雅」：怎可帥又美

北捷日前發生讓座爭議，要求讓出優先席的曾婦因數度蓄意碰撞、挑釁，遭年輕乘客一腳踹到對面一般座上。據悉，該名乘客為台大高材生，已經畢業2年，有學妹透露在校時對他的印象是「優雅的小姐姐」。就有網友找到高材生的IG帳號，紛紛前往留言「優雅的超人」、「謝謝姐姐為民除害。」

據了解，用腳踹翻胡鬧阿婆的年輕人姓張，是前年才畢業的台大高材生，有學妹透露，印象中就是個「優雅的小姐姐」，看了影片中他踹人的畫面很驚訝，「沒看過他這麼powerful」！

話題在社群平台引發討論，就有網友找到高材生IG，只見他自稱「Fumi 阿姨」，平時打扮相當時尚優雅。目前高材生的追蹤數有2600多人，許多網友紛紛到他的貼文下方留言，「覺得你好美」、「已被圈粉～太颯啦」、「太帥了，而且好美喔！三宅一生妳穿太好看了」、「就是你！優雅又從容不迫」、「確實如妳台大學妹形容的一般優雅，給掌聲。」

另外，高材生9月30日還曾發文，曝光當天他搭捷運的穿搭「既然大家都好奇是什麼單品…」，該篇文也引來大量留言，「氣質超好超優雅」、「來朝聖一下～希望可以吸取到一些優雅且正義的氣息」、「怎麼有人類可以做到又帥又優雅」、「優雅，並完美結合了力與美，謝謝妳替大家做了不敢做的事，太解氣了。」