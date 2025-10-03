中秋不只吃月餅！南市學校推健康午餐　柚香入菜寓意「佑」護

▲台南市學校營養師設計「中秋特餐」，讓學生在佳節享受健康又應景的午餐。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋將至，台南市各校營養師團隊特別設計「中秋特餐」，將月餅、烤肉、柚子等節慶元素巧妙融入營養午餐中，寓教於食，提醒孩子們在享受佳節美食之餘，也要均衡飲食、避免暴飲暴食，做到「月圓人不圓」。

市長黃偉哲表示，學校午餐不僅是提供營養，更是文化教育的一環。此次以「中秋慶團圓」為主題，結合麻豆柚子與筊白筍等在地食材，象徵吉祥護佑，傳遞「在地、永續、感恩」的理念，讓孩子們在節慶氛圍中收穫營養與祝福。

教育局長鄭新輝則說，「吃得巧就是剛剛好！」透過「餐前5分鐘」營養教育與行動計畫，將健康觀念融入日常生活。此次活動中，安佃國小、協進國小與將軍國中推出柚香料理與筊白筍佳餚；東光國小與仁德國小則設計「玉兔包」與「中秋月餅」寓教於樂；佳里國中安排香酥秋刀魚、素燒烤等餐點，讓葷素學生皆能共享團圓氛圍。

教育局提醒，柚子雖營養豐富仍應適量，以避免腸胃不適。此次中秋特餐不僅升級營養午餐，更讓學生在「吃」的過程中認識傳統文化，實踐健康飲食教育。



另外，教育局同步宣佈《料理調色盤》親子料理競賽開跑，國小三年級至國中學生可與家人組隊參加，最高獎金8,000元，還有「料理人氣王」加碼獎。即日起至12月12日受理報名，詳情可至午餐教育資訊網查詢（https://lunch.tn.edu.tw/news/123）。