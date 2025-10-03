　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中秋不只吃月餅！南市學校推健康午餐　柚香入菜寓意「佑」護

▲台南市學校營養師設計「中秋特餐」，讓學生在佳節享受健康又應景的午餐。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市學校營養師設計「中秋特餐」，讓學生在佳節享受健康又應景的午餐。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋將至，台南市各校營養師團隊特別設計「中秋特餐」，將月餅、烤肉、柚子等節慶元素巧妙融入營養午餐中，寓教於食，提醒孩子們在享受佳節美食之餘，也要均衡飲食、避免暴飲暴食，做到「月圓人不圓」。

▲台南市學校營養師設計「中秋特餐」，讓學生在佳節享受健康又應景的午餐。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，學校午餐不僅是提供營養，更是文化教育的一環。此次以「中秋慶團圓」為主題，結合麻豆柚子與筊白筍等在地食材，象徵吉祥護佑，傳遞「在地、永續、感恩」的理念，讓孩子們在節慶氛圍中收穫營養與祝福。

▲台南市學校營養師設計「中秋特餐」，讓學生在佳節享受健康又應景的午餐。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝則說，「吃得巧就是剛剛好！」透過「餐前5分鐘」營養教育與行動計畫，將健康觀念融入日常生活。此次活動中，安佃國小、協進國小與將軍國中推出柚香料理與筊白筍佳餚；東光國小與仁德國小則設計「玉兔包」與「中秋月餅」寓教於樂；佳里國中安排香酥秋刀魚、素燒烤等餐點，讓葷素學生皆能共享團圓氛圍。

▲台南市學校營養師設計「中秋特餐」，讓學生在佳節享受健康又應景的午餐。（記者林東良翻攝，下同）

教育局提醒，柚子雖營養豐富仍應適量，以避免腸胃不適。此次中秋特餐不僅升級營養午餐，更讓學生在「吃」的過程中認識傳統文化，實踐健康飲食教育。

▲台南市學校營養師設計「中秋特餐」，讓學生在佳節享受健康又應景的午餐。（記者林東良翻攝，下同）
另外，教育局同步宣佈《料理調色盤》親子料理競賽開跑，國小三年級至國中學生可與家人組隊參加，最高獎金8,000元，還有「料理人氣王」加碼獎。即日起至12月12日受理報名，詳情可至午餐教育資訊網查詢（https://lunch.tn.edu.tw/news/123）。

▲台南市學校營養師設計「中秋特餐」，讓學生在佳節享受健康又應景的午餐。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最後身影曝！30歲男心靈療癒不成淪冤魂
陸十一長假高速太塞了！民眾下車「跳廣場舞、打羽球」
台中美國學校32人食物中毒　市府出手了：最重開罰2億
快訊／30歲男心靈療癒卻慘死！4師兄姐涉殺人
陳玉珍遭爆「介入員工升遷案」　中華電信緊急回應
快訊／11月中前一定普發一萬！　卓榮泰：是
快訊／三地集團總裁鍾嘉村遭聲押　2000萬交保
台籍詐騙集團頭目在柬埔寨被抓！　姓名長相曝光
快訊／台中美國學校食物中毒！人數增至32人　童CALL家長求
獨／起底劉香軍老公網軍帝國！扮「智障小草」+「無腦粉」被揪出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南勞工局攜工會致贈10萬元慰問金　即時關懷職災勞工

虎尾農會推「元氣の果」　張麗善：雲林花生擦亮台灣農業招牌

雲林四湖消防分隊新建動工　縣府自籌補足經費...打造救災堡壘

中秋不只吃月餅！南市學校推健康午餐　柚香入菜寓意「佑」護

馬蘭榮家「快樂農家」啟用　打造長輩身心療癒新據點

台南A1死亡127人！蔡宗豪轟治安惡化　要求公佈事故與犯罪熱點

台南40歲男駕車撞上分隔島　所幸無人傷亡、無酒駕

網遊詐騙+毒品偽裝零食　屏東霧臺孩童學習自我保護

台東三仙台遊客失聯　海巡警消合力救援送醫

2025新竹市國際風箏節登場　智慧回收機台加入風箏星際艦隊

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

台南勞工局攜工會致贈10萬元慰問金　即時關懷職災勞工

虎尾農會推「元氣の果」　張麗善：雲林花生擦亮台灣農業招牌

雲林四湖消防分隊新建動工　縣府自籌補足經費...打造救災堡壘

中秋不只吃月餅！南市學校推健康午餐　柚香入菜寓意「佑」護

馬蘭榮家「快樂農家」啟用　打造長輩身心療癒新據點

台南A1死亡127人！蔡宗豪轟治安惡化　要求公佈事故與犯罪熱點

台南40歲男駕車撞上分隔島　所幸無人傷亡、無酒駕

網遊詐騙+毒品偽裝零食　屏東霧臺孩童學習自我保護

台東三仙台遊客失聯　海巡警消合力救援送醫

2025新竹市國際風箏節登場　智慧回收機台加入風箏星際艦隊

貨櫃船運美西1200美元低價超大客戶或網上才有　月中漲價難度高

兄弟中線都沒人「喊痛」　平野惠一點名許庭綸成長超預期

苗栗隨機殺人「出獄再犯」　醫無奈：有的案子單純是壞人行為

美房貸利率回升重擊再融資需求　全國申請量驟降21％

最後身影曝！30歲男心靈療癒慘死...「突破關卡」不成淪冤魂

台南勞工局攜工會致贈10萬元慰問金　即時關懷職災勞工

中秋連假雲林警方啟動交管　西螺大橋封5天、虎尾匝道有管制

士林分署愛心大進擊！戚風蛋糕配AI漫畫　療癒童心中秋夜

虎尾農會推「元氣の果」　張麗善：雲林花生擦亮台灣農業招牌

台中美國學校32人食物中毒　市府出手了：最重開罰2億

【鏟子國王出征】新北國王隊35人災區開鏟！ 林書緯也揮汗上陣

地方熱門新聞

新北動保推黑狗認養　加碼送沙龍照珍藏愛

蹲點8年、準備8年陳亭妃為最後一哩路

獨 ∕ 機車擦撞聯結車倒地　乘客頭部破裂命危

台南歸仁飄惡臭擾民環保局成立專案全面稽查杜絕污染

桃園國民黨團支持普發現金15,000　由中央全額補助

光復家戶清淤進第2階段　邀專業技術人力支援

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

屏縣地籍圖重測成果公告　5處公告場可閱覽

南投縣政府辦家暴防治暨台灣女孩日宣導活動

台電桃園區處成立海線巡修班　首重搶修及維護時效

金門百名旅客滯留　怒吼「我要回家」

露營區夜間放煙火唱卡拉OK　附近民家衰被吵

國民黨桃園市黨部秋節前夕　分送愛心月餅

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

更多熱門

相關新聞

中秋連假「鏟子超人」出動　台鐵加開南迴線6列次

中秋連假「鏟子超人」出動　台鐵加開南迴線6列次

中秋連假將至，因為花蓮光復災區重建仍持續中，預期連假期間會在有一波「鏟子超人」大軍湧現，台鐵公司今(3日)宣布，將再加開6班南迴線6列次新左營往花蓮的區間快車。

台南地檢署中秋送暖弱勢受保護管束人獲慰問金與生活物資

台南地檢署中秋送暖弱勢受保護管束人獲慰問金與生活物資

薑黃飯+三色糰子　屏東新住民共譜中秋團圓滋味

薑黃飯+三色糰子　屏東新住民共譜中秋團圓滋味

颱風「麥德姆」外圍環流飄水氣　2地今晚起降雨明顯

颱風「麥德姆」外圍環流飄水氣　2地今晚起降雨明顯

台積電刷1400天價　台股大漲355點同步創高

台積電刷1400天價　台股大漲355點同步創高

關鍵字：

中秋月餅健康午餐柚香

讀者迴響

熱門新聞

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面