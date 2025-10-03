　
創業不孤單！「義之花」義式窯爐美味夢想力端出台式熱情與國際風味

▲▼臺中,青創,補助,創業,義之花,餐飲,窯爐,牛排。（圖／業者提供）

▲臺中義之花餐廳嚴選日本F1肋眼心，透過窯爐高溫鎖住油花，口感軟嫩多汁，成為饕客必點的經典主餐。（圖／Infiore義之花義式餐廳提供，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

走進台中西區的「Infiore義之花」義式餐廳，暖色燈光與義大利窯爐的火光交織出溫馨氛圍，義式料理的香氣更讓人瞬間走進異國。這家餐廳不只是一處美食場域，更寫下一則關於青年創業的故事。創辦人郭孟鑫笑說：「我很喜歡吃義大利菜，也一直很想挑戰做餐飲，雖然台中義式餐廳不少，但主打套餐的店相對少，所以決定從這裡切入。」從餐點設計到服務態度樣樣選擇細膩堅持的「義之花」將「在地詮釋國際」展現得淋漓盡致。

用窯爐與初心烹調　台中人的專屬義式餐桌

「義之花」堅持把義式料理做出臺灣的溫度，研發出兼具國際感與在地感的料理，為了做出與眾不同的風味，郭孟鑫特別引進義大利窯爐，他分享「很多人印象中窯爐只用來烤披薩，但其實在義大利也會用來烤牛排。我們的窯爐溫度高達400度，比一般西餐蒸烤箱更高，能讓牛排表層更脆、梅納反應更完整、灰質層也比較薄。」這份對細節的執著，讓團隊在開業前花了三個月不斷試菜。「我們當時先不考慮成本，只想把每道菜做到讓客人喜歡，再來思考訂價。」他強調，「義之花」希望客人吃得飽，也覺得份量與CP值足夠。

▲▼臺中,青創,補助,創業,義之花,餐飲,窯爐,牛排。（圖／業者提供）

▲餐廳引進義大利原裝窯爐，不只烤披薩，更用高溫烤出風味獨特的牛排，成為「義之花」的招牌特色。

▲▼臺中,青創,補助,創業,義之花,餐飲,窯爐,牛排。（圖／業者提供）

▲海鮮塔塔、松露三明治與義式牛肉丸三道前菜，展現主廚在細節上的用心與義式料理的多層次風味。

▲▼臺中,青創,補助,創業,義之花,餐飲,窯爐,牛排。（圖／業者提供）

▲選用紐西蘭高地和羊，以香草脆皮封存肉汁，外酥內嫩，搭配當季蔬菜，帶來清新而濃郁的口感。

零店休像朋友般款待　義式氛圍彰顯台中熱情

創業挑戰除了餐點設定，還有餐飲業普遍的人才流動問題。郭孟鑫指出：「要讓人員穩定不容易，所以我們設計了明確升遷制度，加上持續展店的計畫，讓同事有發展空間。」而在對待顧客上，他更秉持「把每個客人都當老朋友」的初衷。從開幕至今，每位客人都能免費享用一份生蠔，生日客人則會收到自家甜點師手工製作的蛋糕，「因為很多客人來這裡都是慶生或過紀念日，在這樣充滿意義的日子，我們希望大家開心地來、帶著滿足回去。」

談到餐廳與城市的連結，郭孟鑫認為：「大家想到台中會想到燒肉，其實窯烤牛排也算是一種燒肉。我們希望餐廳給人溫馨、有熱情的感覺，就像台中人的個性一樣。」餐廳共40多個座位分布在一、二樓，裝潢延續義大利元素，整體偏暖色調，客人一走進門就能看見窯爐燃燒的火光，營造出溫暖氛圍；這樣的用心也向消費者展現了「義之花」的在地詮釋國際理念，呼應青年創業不只是商業，更是一種文化影響力的展演。

▲▼臺中,青創,補助,創業,義之花,餐飲,窯爐,牛排。（圖／業者提供）

▲大片落地窗將臺中街景盡收眼底，搭配暖色木質設計，營造如同來到義大利般溫馨舒適的用餐氛圍。

臺中市府政策助攻　青創品牌站穩腳步

品牌經營除了靠自身努力，外部環境也會帶來影響，像是臺中市政府積極推動「鍋烤節」、「購物節」等慶典經濟，成為餐廳經營的重要助力，「有時候就需要一些話題，這些活動真的帶來更多人潮，甚至吸引台北、高雄的客人專程來用餐。」郭孟鑫說。

事實上，臺中推動慶典經濟的初衷就是「以民為本」，透過活動刺激生活消費、拉抬商機。根據調查，有超過9成外縣市民眾因購物節更願意造訪台中消費，另外，根據中華經濟研究院分析，2024年台中購物節的消費登錄金額高達353億元，帶動全國總體經濟產值突破722億元，其中台中在地經濟產值就超過525億元。分析師林宗昱指出，這些活動不僅創造人潮，也帶來每年29,474人次的在地就業支持效果，還透過供應鏈效應讓製造、物流、倉儲等產業同步受益。

對於創業青年而言，創業其實就像料理一樣需要時間慢熬，同時也需要好的土壤，而臺中就是最適合青年築夢的土地。根據臺中市政府統計，自盧市長上任以來，已協助業者申請中央資源及政策貸款約9,000萬元，地方型SBIR補助更結合中央資源挹注超過1.6億元，輔導本市215家中小企業。這些支持，正是許多像「義之花」一樣的青創品牌能夠站穩腳步、邁向永續的關鍵。

▲▼臺中,青創,補助,創業,義之花,餐飲,窯爐,牛排。（圖／業者提供）

▲「義之花」是臺中青年創業案例之一，在市府與慶典經濟活動的助攻下，成功扎根成為結合在地文化與國際風味的亮眼餐飲品牌。

青年老闆揭創業祕訣　正向態度熬出夢想滋味

創業是一條沒有捷徑的路，義之花創辦人郭孟鑫誠懇地分享：「創業就是不斷學習、不斷找方法，要用正向態度去面對每一道難題。如果真的要投入，一定要先想清楚這是不是自己真正喜歡的事。」他坦言，餐廳開幕前半年，團隊幾乎沒有休假，每天忙到深夜，「但心裡卻從不覺得累，因為這是我們真心熱愛的事。」他也提醒正在起步的青年，僅有熱情還不夠，更需要制度化的支援。臺中市政府正是這股堅實後盾，透過創業課程、業師輔導與補助資源挹注，協助青年把夢想一步步化為行動，走得更穩、更遠。

▲▼臺中,青創,補助,創業,義之花,餐飲,窯爐,牛排。（圖／業者提供）

▲青年老闆郭孟鑫堅持「把每位客人都當老朋友對待」，以熱情服務與創意料理，帶領「義之花」在臺中嶄露頭角。

從臺中出發　把創意端上世界的餐桌

展望未來，「義之花」不只想在台中深耕，更規劃走向全台，將義式風味與台中熱情帶往更多城市。郭孟鑫表示：「這類餐廳在同一座城市不適合太多家，我們希望未來能把分店開到不同縣市，讓更多人感受到我們的理念。」作為台中眾多青年創業案例之一，「Infiore 義之花」展現夢想與地方文化的相互滋養；當政府提供資金、課程與場域，青年便能用創意與行動，把夢想從小小的餐桌推向更寬廣的舞台，讓「臺中出發」的故事，在世界餐桌上綻放。

臺中市政府經濟發展局廣告

 

10/02 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

創業不孤單！「義之花」義式窯爐美味夢想力端出台式熱情與國際風味

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

