20歲女大生拚微創業　每月蛋糕接單破30顆

▲吳培愉堅持用料講究，笑說看到顧客滿意笑容，就是她最大的動力。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

同齡同學忙著追劇、血拼、化妝打扮，弘光科技大學食品科技系大二生吳培愉，卻早在高二就踏上「甜點微創業」之路。現年20歲的她，靠著雙手做出一個個客製化蛋糕，雖然收入有限、過程辛苦，甚至曾一度想放棄，但每當看到顧客切開蛋糕、露出滿意笑容，她說：「那一刻，所有辛苦都值得。」

吳培愉因喜歡甜點，選讀明台高中烘焙食品科。2023年5月，一位朋友為慶祝交往周年，請她幫忙製作蛋糕，沒想到一試成主顧，也開啟她的微創業之路。起初只會做2、3種口味，如今已能駕馭10多種蛋糕款式。她還笑說：「就像喝奶茶可以選鮮奶或奶精，我的蛋糕也能讓客人依預算挑選動物奶油或植物奶油。」

為了做出更精緻的作品，吳培愉不惜自掏腰包，額外到校外上課學技法，甚至用接單收入添購設備。大學一年級時，她更申辦食品業者登錄，請同學幫忙設計商標，由乾媽取名為「愉森客製化蛋糕」。其中「愉」字，取自她名字，也象徵顧客吃到甜點能「愉悅」；「森」字則代表用料豐富、健康天然。

她坦言，創業路並不輕鬆。因國中練田徑受傷，父母對她投入烘焙起初並不看好，爸爸還半開玩笑說「麥擱亂吶！」（別再亂搞了）。沒想到如今每月接單突破30個，就連原本最挑嘴的爸爸也點頭說「好呷！」。這份肯定，讓她覺得所有熬夜趕工、重複試驗與花錢買材料器具的心酸，都變得像蛋糕一樣甜美。

系主任蔡政志、導師程國恩也對她相當讚賞，表示吳培愉年紀輕輕就能靠興趣微創業，令人佩服，並鼓勵她不僅要接案，更要藉由課程、比賽及交流拓展視野，培養創新能力，未來「發展不可限量」。「愉森」工作室成立至今已滿2年4個月。吳培愉說，她最大的心願，就是在大學階段汲取更多專業知識，讓蛋糕不只是一門小生意，而能成為她一生持續前進的甜蜜動力。

