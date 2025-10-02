批新壽挾輝達自重　游淑慧籲蔣萬安：拒絕情勒、另覓他地

▲台北市議員游淑慧批新壽企圖挾輝達自重。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

輝達（NVIDIA）海外總部相中台北市北投士林科技園區T17、T18基地，但該處地上權屬新光人壽；新壽今（2日）強調，已和輝達針對直接移轉地上權契約達成共識，喊話北市府同意。對此，台北市議員游淑慧痛批，「企業責任與良心何在？」如果新壽企圖挾輝達自重、情勒市府，她要勸蔣萬安市長拒絕情勒，就另覓他地、斷開新壽。

北市議員游淑慧說，企業責任與良心何在？呼籲北市府拒絕情勒、另覓他地、斷開新壽，「今天新壽發了四點聲明，身為台北市議員，我要說這些聲明是在混淆視聽，我無法認同」。她要嚴正跟台北市民報告， 輝達能否落腳北士科，關鍵只在新光人壽的態度。

游淑慧說，首先，關於北市府提議合意終止本案地上權契約的方案，「新壽說依法不能同意」，請問依哪個法？新壽理由其實是認為自己有50年地上權的開發計畫，有預期可得的租賃收益，北市府提出的合意終止條件，沒有把未來的預期收益算進去，「真是胡說八道，如果新壽認為自己有未來收益，那就先開發、先蓋啊」。

游淑慧直言，新壽將T17、18基地放了3年多、什麼都不做，現在要市府把虛無縹緲的未來預期收益也直接估算給新壽嗎？不知道新壽有什麼臉說這個？

「其次，新壽說同意現階段直接移轉地上權予輝達的方案。聽起來配合輝達，實際上前後矛盾、強人所難。」游淑慧指出，新壽說「依法」不能同意合意解約，那就應該知道「依約」市府也不能同意新壽直接移轉地上權，合約白紙黑字寫著「必須開發完成、取得使照才能移轉」。

游淑慧說，新壽怎麼跟輝達簽的MOU她不知道，當時有講清楚嗎？ 最後，新壽說先前即已準備充裕資金，可以依積極執行本案的開發計畫。這段話蠻此地無銀三百兩，「既然有充裕資金，那就蓋啊，低價搶到的精華地為什麼要放任長草至今？」

游淑慧表示，台北市的大面積公有精華地已經很稀有，既然新壽取得了開發權利，就應該善盡合約和企業責任，「如果新壽企圖挾輝達自重、情勒市府，那我要勸蔣萬安市長，就另覓他地、斷開新壽吧！」