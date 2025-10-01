男大生撿屍女同學害懷孕　竟怪她「沒吃事後藥」：上法院會很難看

▲女大生琳琳遭男大生性侵懷孕，竟被加害者責怪「沒按時吃事後避孕藥」。（圖／示意圖／達志影像）

記者柯沛辰／綜合報導

鄒姓男大生與女子琳琳（化名）是多年同學，卻趁著出遊時，以安慰失戀為名義請對方喝酒，再將人載往新北市新莊某旅館「撿屍」性侵。事後，琳琳發現懷孕，憤而提告，怎料鄒男竟反過來指責女方「未按時吃事後避孕藥」，還嗆「上法院會很難看」。法院審理後，一審依乘機性交罪判處6年徒刑，二審改判3年。

根據判決書，案件發生於2022年9月13日，當天鄒男與包括琳琳在內的幾名友人相約至台中遊玩。凌晨返程途中，其他友人在新竹下車後，車內僅剩鄒男與琳琳。

鄒男聽聞琳琳因失戀心情低落，便拿出車內伏特加酒提議飲用。琳琳因平時少喝酒，不疑有他直接飲用，結果幾口下肚後，便感到頭暈且意識模糊。鄒男見狀，趁機將車開至新北市新莊某旅館，扶著琳琳進房後，褪去她的衣物，在她泥醉無法反抗的情況下性侵。

隔天早上，鄒男叫醒仍宿醉的琳琳，並急著帶她至捷運站自行回校。琳琳回校後感到身體不適，上課途中還多次嘔吐。當晚，鄒男傳訊息告知她昨晚發生性關係，並要求她購買事後避孕藥處理。

琳琳得知後情緒激動，質問「為何會發生這種事？」鄒則回應「趕快去買藥處理比較重要」。事後，琳琳因害怕事情曝光，選擇隱忍，直到驗出懷孕後，才向表姐告知案情，並在家人支持下提告。

鄒男在法庭上辯稱，當天兩人是合意投宿旅館，並在房內玩「大冒險」遊戲，後來因女方輸了，才幫他口交，最後兩人發生性行為。鄒男聲稱，琳琳有意識且同意發生關係，中途還上廁所。

不過，法院根據琳琳的陳述，以及友人和表姐的證詞，認定琳琳因醉酒失去抗拒能力，鄒男趁機性侵事實明確。

根據對話紀錄，鄒男事後多次向琳琳傳訊施壓：「妳知道上法院的話，○○○是會來當證人的。所有妳的朋友圈，親人都知道，所有人都知道了，妳應該不想這樣吧？」、「妳絕對不希望走上法院，因為走上法院所有東西公開來，妳們也告不贏我。證據拿出來，我講講聽點，除了弄難看，妳們還會告失敗，真的。」

為了讓琳琳在家人面前改口，鄒男還傳訊稱：「我已經承擔很多東西了，妳爸他說打來的時候，妳可不可以跟他說，當下其實妳還有一點意識，妳最後是同意的，妳這樣就好了…妳這樣講可能妳覺得妳吃虧...如果說妳是願意的，那他也不會罵妳...妳只要取捨這個點我們就不用上法院，這件事就直接結束了...」

法院指出，鄒男在本案中利用琳琳因酒醉喪失意識的情況進行性侵，行為惡劣，且事後未見悔意，甚至以威脅手段企圖影響琳琳的陳述。綜合犯罪情節及對被害人身心的重大傷害，判處鄒男有期徒刑6年。

鄒男不服上訴，並在高院審理期間坦承犯行，最終高院審酌鄒男剛大學畢業，且與被害人達成和解，因此改判3年徒刑。