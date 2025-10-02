女子公園賣餅乾遇到渣男　慘遭涼亭撿屍！還被拍照傳給男友

▲高雄前鎮區崗山仔公園。（圖／翻攝自Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄崗山仔公園涼亭發生性侵案，孫姓男子去年4、5月間結識在公園麥餅乾的女子琳琳（化名），不料幾天後與朋友在公園聚會喝酒，恰巧碰上琳琳，竟不顧對方抵抗，當場性侵得逞，還被女方友人拍下並傳給男友。法院審理後，一審依強制性交罪判處4年6月，案件上訴二審後，法官考量孫坦承犯行，改判4年徒刑。

根據判決書，事件發生於去年5月8日晚間，孫男在崗山仔公園與友人聚會喝酒，期間遇到琳琳及其他酒友。孫男明知琳琳已有男友，卻在次日凌晨1時許趁琳琳酒醉無力抗拒時，撫摸胸部，並強行脫去內外褲性侵。

孫男辯稱，他與琳琳有曖昧關係，雙方情投意合才發生關係。不過，琳琳指控，案發時她有用左手推拒，並口頭喊「不要」，但因身體偏癱無力，才未能成功阻止孫男，只能事後報警。

目擊者林男表示，當時見到孫男抱著女方，不停親吻摸胸、指侵，女方則未穿褲子及內褲，還在茫，有意識但不清楚，算是半醒，且有試圖用力推開被告，並說「不要」，但當時還在宿醉，所以推不開孫男。

法院審酌琳琳酒後陳述、目擊者林男證詞及相關鑑定報告後，不採信孫男說法，加上林男目睹孫男行徑後，立即拍下現場照片並致電琳琳男友，因此認定琳琳案發時已明確拒絕，孫男行徑已符合強暴要件。

高雄地院認為，孫男明知琳琳已有男友，卻趁其酒醉犯下性侵，侵害受害人身心安全，行為惡劣。此外，孫男有多次前科，犯後不悔改，且未與被害人達成和解或賠償，態度令人不齒，因此判處有期徒刑4年6月。

案經上訴，二審法官考量孫男坦承犯行，又領有身心障礙證明，因此改判有期徒刑4年。全案仍可上訴。