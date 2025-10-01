越南妹「掐鳥」阻止恩客硬上　傳訊妹妹「快救我」後墜樓

▲張男與琳琳約定好「外全」喝酒純聊天，卻色心大起欲性侵，導致女方墜樓腦出血送醫。（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市一名張姓男子透過LINE邀約小吃部女陪侍琳琳（化名）出場，約定以價格1萬2千元「外全」，但僅陪酒聊天，未料在租屋處提議性行為遭拒後，竟試圖強壓性侵，導致琳琳逃生時不慎墜樓顱內出血。高雄地院審理後，認定張男犯強制性交未遂罪，判處2年徒刑。

根據判決書，張男先前到小吃部消費時，結識擔任越南籍女陪侍的琳琳，並相互留LINE。去年9月3日晚上，張男用LINE聯繫琳琳，雙方談妥出場價格並約定僅喝酒聊天。當晚10點，琳琳搭計程車抵達張男位於高雄市某區的租屋處，先到巷口超商購買酒類和零食後返回住處，開始喝酒聊天。

隔天凌晨1點多，張男突然脫光衣服，要求發生性行為遭拒，竟強行將她壓在床上，意圖不軌。琳琳奮力反抗，用手抓住張男「鳥鳥」令其鬆手，隨後假稱肚子痛躲進廁所，並趁機用手機傳訊向妹妹求救：「妹妹叫四眼睛救姊姊快點」、「不要跟別人說」、「客人他強姦我」。

張男不死心，猛敲廁所門逼迫她出來，並搶走手機，再次要求性交未果後，憤而抓住琳琳頭髮並毆打她的臉部和眼睛。女方則咬張男肩膀，並用塑膠碗反擊，再趁隙逃出房間，不料卻被張男拉回地板繼續施暴。

最終，琳琳跑到3樓空房間，試圖從陽台逃生，但不慎墜落至一樓，導致顱底骨折、顱內出血等重傷，被送醫急救。警方獲報後展開調查，案經高雄地檢署偵查後提起公訴。張男辯稱，雙方只是喝酒玩遊戲，因爭執才打架，否認有性侵未遂意圖。

不過，法院審理認為，琳琳在警訊及審理中的供詞一致，並有求救訊息、損壞衣物、監視器畫面等佐證，足以認定張男欲違反琳琳意願進行性侵未遂。法官考量張男累犯前科，且犯後否認犯行，未與被害人和解，判處有期徒刑2年。全案仍可依法上訴。