守護光復災區　慈濟醫護物資教育全力支援

▲花蓮光復地區近日受災，慈濟基金會援助腳步不停歇。（圖／慈濟提供，下同）



生活中心／綜合報導

花蓮光復地區近日受災，全台齊心展現團結力量，慈濟基金會啟動多方援助機制，目前已於當地設立「光復火車站服務中心」、「光復商工服務據點」及「光復車站停車場行動廚房」三處服務據點，持續為災區居民與投入救援的志工提供支持。其中，行動廚房每日供應餐食，確保志工及受災鄉親獲得溫飽。

▲「光復車站停車場行動廚房」每日供應餐食，確保志工及受災鄉親獲得溫飽。



在清掃與復原工作上，慈濟與中央、地方政府及軍方、公所單位保持緊密合作，並依現場災情及進度彈性調整人力與支援方式。同時，慈濟於光復火車站協助清掃志工進入災區，依循「有效執行、確切分工」原則，與公部門及軍方攜手推動，期盼加速完成災區復原。

▲慈濟於光復火車站協助清掃志工，並與公部門及軍方合作，期盼加速災區復原。



為了在中秋佳節前夕傳遞溫暖，慈濟將發放慰問金與「安心祝福禮」，其中特別加入中秋月餅（綠豆沙口味），讓受災居民在困境中仍能感受到節慶氣氛與祝福。同時，慈濟也針對受災學校學生準備了文具，並規劃於10月7日開學時同步發放，協助學童安心返校，另外，再生電腦也將提供作為教學支援，協助校園復原。

▲慈濟花蓮醫院醫護團隊深入光復災區，照護災民並支援救災人員與志工醫療需求。



在醫療支援上，慈濟花蓮醫院醫護團隊持續深入光復災區，除關懷受災居民健康，也為救災人員與清掃志工提供必要醫療協助。慈濟基金會表示，秉持「慈悲喜捨、無所求的付出」精神，將一路陪伴災民，持續站在第一線投入援助，盼在復原路上帶來安定與溫暖。