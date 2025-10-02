　
公益 公益 互助 溫馨

守護光復災區　慈濟醫護物資教育全力支援

▲慈濟守護光復災區　服務、物資與醫療援助持續進行。（圖／慈濟提供）

▲花蓮光復地區近日受災，慈濟基金會援助腳步不停歇。（圖／慈濟提供，下同）

生活中心／綜合報導

花蓮光復地區近日受災，全台齊心展現團結力量，慈濟基金會啟動多方援助機制，目前已於當地設立「光復火車站服務中心」、「光復商工服務據點」及「光復車站停車場行動廚房」三處服務據點，持續為災區居民與投入救援的志工提供支持。其中，行動廚房每日供應餐食，確保志工及受災鄉親獲得溫飽。

▲慈濟守護光復災區　服務、物資與醫療援助持續進行。（圖／慈濟提供）

▲「光復車站停車場行動廚房」每日供應餐食，確保志工及受災鄉親獲得溫飽。

在清掃與復原工作上，慈濟與中央、地方政府及軍方、公所單位保持緊密合作，並依現場災情及進度彈性調整人力與支援方式。同時，慈濟於光復火車站協助清掃志工進入災區，依循「有效執行、確切分工」原則，與公部門及軍方攜手推動，期盼加速完成災區復原。

▲慈濟守護光復災區　服務、物資與醫療援助持續進行。（圖／慈濟提供）

▲慈濟於光復火車站協助清掃志工，並與公部門及軍方合作，期盼加速災區復原。

為了在中秋佳節前夕傳遞溫暖，慈濟將發放慰問金與「安心祝福禮」，其中特別加入中秋月餅（綠豆沙口味），讓受災居民在困境中仍能感受到節慶氣氛與祝福。同時，慈濟也針對受災學校學生準備了文具，並規劃於10月7日開學時同步發放，協助學童安心返校，另外，再生電腦也將提供作為教學支援，協助校園復原。

▲慈濟守護光復災區　服務、物資與醫療援助持續進行。（圖／慈濟提供）

▲慈濟花蓮醫院醫護團隊深入光復災區，照護災民並支援救災人員與志工醫療需求。

在醫療支援上，慈濟花蓮醫院醫護團隊持續深入光復災區，除關懷受災居民健康，也為救災人員與清掃志工提供必要醫療協助。慈濟基金會表示，秉持「慈悲喜捨、無所求的付出」精神，將一路陪伴災民，持續站在第一線投入援助，盼在復原路上帶來安定與溫暖。

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／內湖40歲媽媽、10歲女童家中雙亡
酸民轟「在亡靈上走秀」蹭流量　超模女神不忍了
虐待158次「Finger inside」　幼兒園僅減招20
槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金
18歲新生校內慘死　頭部嚴重撞擊、顱內出血
台大高材生IG曝！全場被圈粉「一致認證優雅」：怎可帥又美
快訊／年輕人踹飛白髮婦！警電話找人失敗...將發通知書
快訊／三地集團總裁慘了！　檢方兵分多路搜索

聲寶「援助花蓮災民」以實際行動守護家園

聲寶「援助花蓮災民」以實際行動守護家園

為協助災民早日重建，中華民國淨零AI智慧家電協會號召全台16大品牌共襄盛舉，捐贈超過600萬元、800件以上家電物資，攜手成為災後復原的重要後盾。

波特王花蓮救災「全身包緊」無人認出！

波特王花蓮救災「全身包緊」無人認出！

鏟子超人湧入花蓮！大馬女歌手泛淚

鏟子超人湧入花蓮！大馬女歌手泛淚

尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時應變

尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時應變

藍黨團優先法案出爐！　公投綁大選、年金改革調整退休給付

藍黨團優先法案出爐！　公投綁大選、年金改革調整退休給付

慈濟花蓮光復援助災區

