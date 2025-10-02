屏東縣114年度地籍圖重測成果10/1公告　5處公告場可閱覽

▲屏縣114年度地籍圖重測成果10/1公告。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣114年度地籍圖重測成果即日起至10月31日止在土地所轄地政事務所公告，土地所有權人可於公告期間(例假日不休息) ，攜帶重測結果通知書、國民身分證、私章等證明文件到場閱覽，現場將有服務人員詳細解說，亦可上內政部國土測繪中心「重測便民服務查詢系統」(網址：https://cris-nlsc.moi.gov.tw/)直接閱覽，請土地所有權人多加利用。

縣府地政處表示，今年辦理重測地區計有里港鄉土庫段及中崙段、屏東市民生段、香揚段及新屏段、九如鄉九清段及耆老段、新埤鄉新埤段、糞箕湖段、新力段、建功段及餉潭段、獅子鄉內獅段、恆春鎮山腳段等14個段，合計11,571筆土地，總面積逾5,224公頃，除因界址爭議土地暫緩公告重測結果外，其餘土地均已完成重測程序。

地政處說明，地籍圖重測在嚴謹的作業與檢核機制下，經通知土地所有權人現場指認界址範圍，由測量人員逐宗土地記載指界內容，並參酌土地位置、舊圖坵形及現況使用情形與歷史土地複丈紀錄及原地籍圖資核對後進行套繪分析，據以釐整地籍圖資，並使測量成果更合理精確，以保障所有權人土地產權範圍；經數值法重測後每個界址點均有坐標值，並據以辦理土地鑑界或其他複丈業務使用，使作業更加快速精確。

地政處提醒土地所有權人，各地政事務所已以雙掛號寄送重測結果通知書，土地所有權人於收到通知書後如認為重測成果有錯誤，應於公告期間內向土地所轄地政事務所繳納複丈費申請異議複丈。如無異議，公告期滿後，地政事務所將依法辦理土地標示變更登記，並另通知免費換領權狀事宜，屆時請土地所有權人配合辦理。另有因界址爭議未解決土地，陸續由地政機關排定時間辦理糾紛調處，請收到調處會議通知單的所有權人務必親自或委託他人前往指定地點參加會議，以維護自己的權益。