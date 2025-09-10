情侶吵架「老公頭七還沒過」　男當街示愛！觀看破370萬...真相曝

網搜小組／劉維榛報導

一名網友透露，在路邊吃飯時，直擊一對情侶吵架，結果內容甜蜜又狗血，只見女生哽咽說「老公頭七都還沒過，我怎麼跟你談戀愛？」男方卻直球回應「就算妳老公死了，我也是愛你愛到快要死了啊！」影片掀起8萬人狂重播，網友直呼「這根本國片吧」。事後真相曝光，兩人回應是戲劇的宣傳廣告片段。

一名網友在Threads表示，在路邊吃飯時，意外目睹一對情侶正在吵架，但內容卻讓她越聽越驚奇，只見女生無奈說道「頭七都還沒過，我現在怎麼跟你談戀愛，我班都不用上、告別式都不用辦，每天跟你談戀愛就飽了，是嗎？」

情侶路邊吵架，影片引發關注。



而男生轉過身，兩手插著腰回應，「對啊，妳就是我的女主角啦，就算妳老公沒死，我還是會約妳啦！」

當下場面一片尷尬，女生語帶哽咽地說，「就跟你說我老公剛過世，你就要約我，你是不是瘋了？」男生又回，「對！我就是瘋了，才會那麼喜歡妳。就算妳老公死了，我也是愛你愛到快要死了啊」。最後，女生神情凝重推了對方一下，接著雙手遮臉啜泣，男生則心疼上前抱住安撫，不久後才牽手離去。

該畫面已破370萬觀看次數，底下網友狂重播直呼，「我是想看人家吵架，不是來看人家談戀愛的」、「配上背景樂跟字幕，好像拍國片的感覺」、「我以為我在看...那一年我們一起追的女孩」、「看起來像演的，好像又不是演的」、「這吵架內容要確定耶」、「如果是我在路邊聽到這個吵架，我也會忍不住聽下去」、「這是認真的嗎...好狗血」、「哪部新的國片上片了嗎」。

事後真相大白，女方現身在留言串上，並回應這其實是戲劇的宣傳廣告片段，「大家請放心，我還沒有老公、老公還沒有過世」；男生也親回，沒想到會引起這麼大的騷動，這段表演連路過的阿嬤都傻眼，「請大家放心，我並不是趁亂告白，也沒有過世的老公受到傷害」。