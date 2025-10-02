全球首個16兆瓦海上風電機組裝完成　陸實現關鍵零組件100%國產化

▲全球首台16兆瓦漂浮式海上風電成套系統「三峽領航號」。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸自主研發建造的全球首台16兆瓦漂浮式海上風電成套系統「三峽領航號」昨（1）日在廣西北海市鐵山港區完成一體化組裝，成為目前已安裝的單機容量最大漂浮式海上風電裝備。該項目由三峽集團牽頭，核心零組件全部實現國產化，象徵大陸海上風電製造邁向深遠海應用取得新突破。

《科技日報》報導，10月1日，由三峽集團牽頭建設的全球首台16兆瓦漂浮式海上風電成套系統示範應用工程項目——「三峽領航號」，在廣西壯族自治區北海市鐵山港區完成一體化組裝。這是全球已安裝單機容量最大的漂浮式海上風電系統裝備，標誌著我國海上風電裝備製造業向深遠海挺進再邁一步。

公開資訊顯示，「三峽領航號」依託三峽陽江青洲專案設計建造，其核心設備為16兆瓦超大容量風力發電機組，葉輪直徑252公尺，掃風面積達5萬平方公尺，相當於7個標準足球場大小，年發電量可達4465萬千瓦時。

研發團隊在項目中攻克系泊聚酯纖維纜、風機齒電系統及動態壓載控制系統等技術，確保所有關鍵零組件可百分之百國產化，並讓裝備具備「綠色、韌性、智慧」三大特點，能適應深遠海嚴苛環境。「三峽領航號」同時成為大陸首個獲中國船級社（CCS）入級的漂浮式風電設施。