民生消費

漢堡王「歲末超殺優惠券」　有加1元多1件、雙堡99元起

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王祭出最新歲末歡慶優惠券。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「漢堡王」祭出最新「歲末歡慶優惠券」，有6大系列包括加1元多1件、69元自由配、雙堡99元起等組合優惠，最高打49折，整張券現省2723元，即日起至12月31日限時開跑。

▲▼漢堡王祭出最新「歲末歡慶優惠券」。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新優惠券一次看。※點圖放大

漢堡王「歲末歡慶優惠券」6大系列首推「5大夯品加1元多1件」，優惠品項有雞塊、辣薯球、洋蔥圈、薯條、中杯飲料；小資族最愛「1+1自由配」共有35種組合通通只要69元；「兩堡任選自由配」則提供4款人氣堡款任選2個129元，包括經典小華堡、花生培根牛肉堡等，最多可省超過百元。

另外，還有5款雙堡超值組99元起、6款單人滿足餐109元起、5款雙人激省餐189元起，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店、內湖三總、南投服務區不適用此優惠，各門市數量有限、售完為止。

▲▼21風味館。（圖／業者提供）

▲21風味館祭出30周年慶優惠。

「21風味館（21PLUS）」為歡慶30周年，則是祭出年度最強優惠，包括「香草烤半雞特價178元」、「香草烤全雞特價350元」，皆為原價打7折再折21元，以及「香脆炸雞桶5入特價262元」，較原價享7折優惠，還有紫玉Q薯、中薯霸、雞汁拌泡麵等經典配餐只要30元，最低43折起，優惠開放使用至11月11日，不適用於台大微風、竹科台積門市。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

