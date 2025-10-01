馬太鞍溪堰塞湖「紅警續發」！水位降118m仍嚴陣以待　18死6失聯

▲失聯6人仍全力搜救中。（圖／記者許權毅攝，下同）



記者董美琪／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情持續，中央災害應變中心今（1）日下午召開第25次工作會報，公布最新應變與復原進度。統計至下午4時止，這起災害共造成18人死亡、6人失聯、139人受傷；堰塞湖雖水位持續下降，但因下游土砂淤積嚴重，紅色警戒仍維持中，相關單位不敢鬆懈。

災情總覽：死亡18人、失聯6人

中央災害應變中心指出，目前全台僅花蓮縣維持一級開設應變中心。災情部分，累計一般災情865件，已處理394件、仍有471件處理中。

土石流警戒解除 堰塞湖仍紅警

土石流與大規模崩塌警戒已於9月25日中午解除，但馬太鞍溪堰塞湖持續列為紅色警戒。最新空拍顯示天然壩體與水流並無異狀，目前水位高程下降至1020.3公尺、蓄水量約585萬噸，僅剩原本水量的6.4%。若集水區降雨超過100毫米或發生震度5弱以上地震，警戒將立即升級。空勤總隊預計明（2）日出動直升機裝設水位計進行即時監測。

水電搶修進度：停水4,378戶已復原 電力全數恢復

災後自來水停水戶數達4,378戶，目前已恢復供水，但因用水需求激增、水壓仍偏低，相關單位持續檢漏並增設29處臨時供水站。

電力方面，曾停電17,009戶已全數修復；電信市話中斷1,431戶，目前已修復1,345戶，其餘預計10月底前完成。基地台受損39座，目前已修復19座，預計10月15日前全數修復。

交通恢復順暢 淹水點全退

目前花蓮省道僅1處受阻，台鐵、高速公路、高鐵及捷運均恢復正常運行；海、空運也維持正常。積淹水56處已全數退水。

疏散、收容與救援狀況

目前共疏散撤離5,840人，收容安置在光復鄉5處避難收容中心，共安置287人。消防與各單位持續投入救援，本日共出動110人、37車、1艇、2架無人機，累計救出717人。國軍則派出3,113人、各式車輛與機具655項支援災後復原。

搶修與清淤持續加速

目前水利署預估光復一、二、三號堤防可在兩週內完成搶修，3個月內完成加固，並於明年汛期前全面復建。各部會與地方政府調度機具共超過350台、人力超過1,000人投入災區清理。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，相關單位表示將持續監測湖區變化並加速災後重建，以確保民眾安全，降低後續風險。

▼馬太鞍溪堰塞湖潰壩後，光復鄉太平村、大同村共89戶受創嚴重且鄰近河床地勢抬高，已不適居住。（圖／花蓮縣政府提供）

