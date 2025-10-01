【廣編】台北國際照顧博覽會登場　人寵共老時代首創寵物長照主題館成焦點

▲寵物長照主題館，成為本次展覽最大亮點。

圖、文／仁德醫護管理專科學校提供

根據資誠與工研院發布的《2025高齡與長照產業發展趨勢報告》指出，全球照護產業至2030年的市場規模預估將突破3.5兆美元。台灣衛福部長照3.0政策，也於九月起分三階段實施。除了因應銀髮社會的照護需求外，具有龐大潛能的「寵物長照」市場，也逐漸受到矚目。第六屆台北國際照顧博覽會9/25～27在南港展覽館登場，今年首度設立寵物長照主題館，以人寵共老理念引領話題，成為本次展覽最大亮點。

三天展期安排了十多場講座論壇、專家諮詢及情境式體驗區。仁德醫護管理專科學校在展場推廣動物醫事人力培訓為最大亮點，仁德是全台首間開設「官方動物醫事助理學分班」的教育機構，積極培育專業人才。仁德醫專更提供雙北動保處「動物醫事助理培訓名額」，展現持續培育專業人力、支援產業發展的決心。

仁德醫護管理專科學校長期推動《動物醫事助理證照課程》，不僅歷年考照率近100%，密切與業界優秀獸醫團隊鞏固專業化教育，並制度化培養專業助理人才，前四期課程皆全數額滿，顯示產業對專業助理人才的高度需求，本次也同步宣布「第五期動物醫事助理學分班」正式開放報名，將於今年 12 月底開課。