　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

「護理長非護理之家負責人」　護理之家協會理事長籲政府重視

▲護理長非護理之家負責人

▲台灣護理之家協會指出，護理長非護理之家負責人。（圖／協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣面對高齡少子化現象，在全球護理人力短缺之際，台灣護理之家協會理事長周矢綾出席第四屆台北國際照顧博覽會時表示，目前護理之家的業務負責人，在法律上被視為經營負責人代表，然而實際上，大部分業務負責人並非出資經營者，因此缺乏實質經營決策權，也衍生多重問題。

周矢綾目前也是國際獅子會300B3區第一副總監，平時熱心地方公益，關懷老人長照等相關議題。她說，護理長非護理之家負責人的現象，帶來了多重問題，包括：法律責任問題：業務負責人往往要承擔照護糾紛和意外事件的民刑事責任，但衛生福利部卻缺乏對護理之家經營者的相關資料，只能依賴警調單位的協助。

▲護理長非護理之家負責人

▲台灣護理之家協會理事長周矢綾。（圖／協會提供）

勞工權益問題：被聘業務負責人不受就業保險法保障，缺乏退休金、生育津貼等相關勞保給付，容易產生糾紛，還有經營管理問題：業務負責人在無能力或不善盡管理責任時，未能提出辭呈，反而要求高額補償等等，這對護理之家的永續及經營帶來嚴重挑戰。

▲護理長非護理之家負責人

台灣護理之家協會和照顧發展協會全國聯合會，會中呼籲衛福部盡快修改護理人員法第17條和第19條，將護理之家的業務負責人要求與老人福利機構和長照機構一致，由申請人即出資經營者，聘用資深護理人員擔任業務負責人，僅負責管理照護相關工作，以減少業務負責人與被聘業務負責人之間的糾紛，提升護理之家的照護品質。

▲護理長非護理之家負責人

另外，對於安置個案，政府應重視這個問題。許多住宿式長照機構每天都接到社會局社工的電話，尋求床位，但床位不足。政府應優先調高公費安置的補助費用，以應對這一危機。

安置個案費用不足問題：面對通脹和物價上漲，政府的安置個案費用在護理之家和老人福利機構方面仍然維持不變，僅為2萬2千元，與實際需求相去甚遠。護理之家需要支付伙食、生活耗材、醫療耗材、水電費等費用，這使得目前的費用補助難以滿足實際需求。

▲護理長非護理之家負責人

政府提供的費用無法支應機構提供良好的照顧品質，衛福部希望台灣長照能讓民眾「找得到」、「用得到」、「看得到」，但現在大部分的需要被照顧民眾是「找得到」、「用得到」，卻用不到，這個問題亟需被重視。2023第四屆台北國際照顧博覽會7日舉行，照顧發展協會全國聯合會理事長潘政聰、台灣護理之家協會理事長周矢綾聯合召開記者會，敦促政府關注兩個重要議題，涉及護理之家業務負責人和安置個案費用的問題。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
基泰建案害慘周圍住戶！鄉民好奇：連續壁是啥？　專家給解答
婦人胸悶2年！X光驚肺變馬賽克　鄰居養1動物「長期吸排泄物」
台北「民宅下陷」震撼一票人！哪個縣市地質最好　答案出爐
民調／侯友宜、柯文哲黃金交叉「差距拉大」　郭台銘首度不到一成
明猛甩水襲3地　下周可能有颱風生成

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新竹棒球場「覆土高度不符」　市府將採天然或人工草皮置換工法

台東自然醒慢活祭今移師台北　舉辦全國社工身心療癒體驗

每週申請案達2千件！桃園巨大廢傢俱清運申請系統9／15開放預約

友善通報網奏效！關警頒贈感謝狀予關山鎮農會

「護理長非護理之家負責人」　護理之家協會理事長籲政府重視

「百大青農」響應反詐騙　攜手關警「助貼」延伸防詐騙宣導縱深

強化場所自主防災應變　南消辦塑膠模具工廠搶救演練

與唐寶寶共製月餅　北港朝天宮董事長蔡咏鍀「用愛溫暖中秋」

嘉義縣世界自殺防治日　創意話劇呼籲珍愛生命

屏東涼山原民保留地權利回復　瑪家鄉公所：過程充滿溫馨感恩　

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

男大生被撞斃「2駕駛說法曝」　父悲嘆：後車不撞他就不會死

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

老柴犬趴在車道上一臉呆滯　徐文良心疼救起：帶你回家

台南透天厝綠房子外衣半脫　海葵威力太強直接禿頭了

新竹棒球場「覆土高度不符」　市府將採天然或人工草皮置換工法

台東自然醒慢活祭今移師台北　舉辦全國社工身心療癒體驗

每週申請案達2千件！桃園巨大廢傢俱清運申請系統9／15開放預約

友善通報網奏效！關警頒贈感謝狀予關山鎮農會

「護理長非護理之家負責人」　護理之家協會理事長籲政府重視

「百大青農」響應反詐騙　攜手關警「助貼」延伸防詐騙宣導縱深

強化場所自主防災應變　南消辦塑膠模具工廠搶救演練

與唐寶寶共製月餅　北港朝天宮董事長蔡咏鍀「用愛溫暖中秋」

嘉義縣世界自殺防治日　創意話劇呼籲珍愛生命

屏東涼山原民保留地權利回復　瑪家鄉公所：過程充滿溫馨感恩　

李凱威2分砲　味全3比1領先樂天

U18／荷蘭「送大禮」單局6保送　中華5局5比0荷蘭

基泰建案害慘周圍住戶！鄉民好奇：連續壁是啥？　專家給解答

UNIQLO KAWS聯名今開賣！粉絲一早排隊瘋搶　首個完售竟是ARTBOOK

劉俊豪雙安貢獻勝打　富邦二軍4比1擊退台鋼3連勝

胡歌解釋失控發文原因　喪母4年「還會發訊息給她」惹鼻酸

韓網熱帖／BTS V跟BLACKPINK JISOO好像很熟？

真實籃球模擬《NBA 2K24》上市　重溫黑曼巴榮光時刻

長者公費肺鏈疫苗「擴大對象還多一劑」！10／2起分三階段接種

勵志小語陪伴走出迷茫　全浩瑋多出賽要讓阿嬤看到

阿金睡前要主人伺候「喬枕頭」　位置對了秒倒下！網笑：躺很大力

地方熱門新聞

高虹安返台：近日報導惡意揣測多

新竹縣府展鐵腕！湖口違建超商斷水斷電

台南雨彈狂襲永康警管制交通

即／台南小東地下道又淹！警冒雨急封閉

台南永康工廠火警「3樓濃煙猛竄」

屏東空中遊覽活動取消9/8、9/9班次

賓士媽逆向載兒　校門口嗆：我故意的

台南強降雨市區積水　抽水機全力運作

新北市科技執法佈局領先速揪噪音

星星之火可以燎原豈能不慎！

兄欠債被錢莊逼還錢　警方行員聯手阻詐

新北金山清水溪護岸砌石法兼顧美觀防洪

從台南安平航向大海

信義東埔溫泉區陷土石流輪迴！聯外道路又中斷

更多熱門

相關新聞

安養中心沒那麼好　在家安老最好

安養中心沒那麼好　在家安老最好

原來很多安養中心只收健康的老人，而要進入護理之家也很不容易，不僅要有錢，還要有關係才能排到病床，且當你身體常常有狀況時，護理之家會請家屬再把人帶去醫院。

護理之家捐贈自主研發軟式人體搬運背帶

護理之家捐贈自主研發軟式人體搬運背帶

南消七大隊攜手護理之家辦自衛編組搶救演練

南消七大隊攜手護理之家辦自衛編組搶救演練

獨／4年前遭保母重摔致癱　女童復健畫面曝

獨／4年前遭保母重摔致癱　女童復健畫面曝

麵線店拒借廁　男客：把你弄死

麵線店拒借廁　男客：把你弄死

關鍵字：

護理長護理之家台灣護理之家協會周矢綾台北國際照顧博覽會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」

今天「白露」！撞上最兇鬼月　命理師警告：2大姓氏當心

公婆帶媳婦幼孫捉姦　正妹小三長相曝

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

範圍擴大！大直建案出包毀鄰宅　影響棟數累積增至7棟

膽固醇過高！連吃1水果3個月變正常

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

包小柏女兒骨灰隨身帶

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

獨／ KID《玩很大》受傷坐輪椅回國

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

貓畫像沒上色被師扣分　本尊曝光

女星抓包「老公床戰親媽」崩潰離婚！

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

更多

最夯影音

更多
大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光
賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面