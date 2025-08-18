裝潢不設限！黃鐙輝亂入師傅家　歐德新品牆板玩出新創意

▲藝人黃鐙輝(右)走訪歐德工務師傅(中)新家，與設計師邱鈺珊(左)攜手，分享實用好看的裝潢新知。（圖／歐德傢俱提供，下同）

圖、文／歐德傢俱提供

還在用傳統油漆或壁紙裝飾牆面嗎？歐德傢俱全新推出「系統牆板」、「壁面造型大板」、「花漾背板」，為居家牆面帶來美感與機能兼具的新選擇。這次「南港劉德華」黃鐙輝特別走訪歐德資深工務師傅的新家，與設計師邱鈺珊攜手，分享實用又好看的裝潢新知。

有「牆上魔法師」之稱的歐德「系統牆板」、「壁面造型大板」、「花漾背板」，重新定義空間美學，「花漾背板」，擁有繽紛花色、各式圖騰等多種款式；「壁面造型大板」防焰、耐磨、免油漆，多款造型搭配布紋、石紋與皮革紋等面料，客製化服務創造無限組合可能；「系統牆板」選用安全無毒健康綠建材，耐磨、防焰、好清潔，美感與實用兼顧，小孩在牆面上塗鴉也不怕，適用於電視牆、玄關背景、臥室主牆等，即日起全台門市同步上市。

▲歐德「系統牆板」選用安全無毒健康綠建材，耐磨、耐髒汙、防焰、好清潔等特性，美感與實用兼具。

▲歐德「壁面造型大板」多款樣式搭配布紋、石紋與皮革紋等面料，創造居家氛圍無限組合可能。

▲選用繽紛花色或各式圖騰的歐德「花漾背板」，營造不同空間樣貌及獨特性。

為了提供消費者更多裝潢新知，藝人黃鐙輝走訪曾經幫他裝潢兒童房，在歐德服務超過20年的工務師傅家，一進門，黃鐙輝就羨慕說「太舒服了！」。全室以日系無印風為基調，搭配低彩度大地色與白灰色系，營造清爽、溫潤氛圍。以圓弧鐵件水波紋屏風搭配茶鏡，放大空間感，化解門對廁所的風水禁忌；廚房選用長虹玻璃折疊門隔絕油煙；木作結合藝術漆營造電視牆大器氛圍；全室LED線燈簡約時尚，柔和不刺眼；餐廳區搭配格柵壁面造型，賦予多層次設計；面對黃鐙輝調侃愛兒子還是女兒？師傅疾呼「男女都愛」，兩間兒童房採統一對稱式設計不偏私，完善收納閱讀場域，書桌上隱藏燈具小巧思，讓黃鐙輝直呼好聰明，尤其是師傅分享天花板挖維修洞，收納行李箱節省空間，真的是太神了。

▲設計師以日系無印風為基調，搭配低彩度大地色與白灰色系，為歐德師傅家營造清爽、溫潤氛圍。

▲參觀完歐德設計師打造的日式風新居，讓黃鐙輝直呼「太舒服！不想回家了」。

歐德傢俱即日起至2025/9/30，推出全系列簽約滿20萬元，享折抵金5,000元，滿額贈最高折抵 20,000，讓家居氛圍全面煥新，活動詳情請上官網查詢：http://www.order.com.tw