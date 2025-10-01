　
大陸 大陸焦點 特派現場

全球黃金開採業最大規模IPO　陸紫金黃金上市首日漲逾68％

▲大陸礦業巨頭紫金礦業旗下子公司紫金黃金國際在港交所上市。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸礦業巨頭紫金礦業旗下子公司紫金黃金國際在港交所上市。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸礦業巨頭紫金礦業旗下子公司紫金黃金國際有限公司9月30日正式在港交所主板掛牌交易，開盤即高開，收盤大漲68.46%，報120.6港元，市值達3164.53億（港元，下同）。這是繼紫金礦業2003年H股、2008年A股上市後的第三次重大資本運作，也創下全球黃金開採業史上規模最大IPO、中國礦業企業境外最大IPO及2025年全球第二大IPO紀錄。

《澎湃新聞》報導，紫金礦業董事長陳景河在上市致辭中表示，「紫金礦業從戰略發展考慮需要一個高度市場化的國際資本平台，香港作為國際金融中心，嚴格按照國際規則運營管理，今年香港市場已經成為全球表現最好的市場，無疑是紫金黃金國際分拆上市的首選。」

▲▼遼寧省大東溝金礦。（圖／翻攝自微博）

▲遼寧大東溝金礦。（圖／翻攝自微博）

今（2025）年3月，紫金礦業正式啟動分拆，其國際業務涵蓋中亞、南美洲、大洋洲及非洲八座金礦，並於6月斥資12億美元收購哈薩克斯坦大型金礦，正在辦理交割。

此次IPO在投資端同樣受到不少國際資本青睞，獲20.4倍超額認購，香港公開發售散戶認購達240.7倍，基石投資者陣容更包括GIC、高瓴、貝萊德、施羅德、富達國際及太平洋保險等26家國際機構，合計認購約16億美元股份，占全球發售近半。

招股書資訊顯示，紫金黃金國際2024年黃金產量約40.4噸，位居全球第11位，黃金業務收入佔比高達94.9%。過去三年，產量複合增長率21.4%，淨利潤增長率更達61.9%，在全球同業中名列前茅。截至2024年底，公司黃金儲量達856噸，排名全球第9，近年新增儲量超過一半。

據了解，在全球地緣政治波動及貨幣政策寬鬆的背景下，金價自2025年起，累計漲幅已超40%，屢創新高，凸顯黃金避險價值。

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

潰壩後河床地勢變高！2村不適合居住　徐臻蔚盼遷村
白髮婦「為何固執搶1位子」　社工曝背後原因：不是她可以控制
獨／逼哭全網白髮男找到了！　四處尋母淚崩：她喊阿偉救我
美國政府正式關門停擺　影響一次看
快訊／記者竟是黃國昌狗仔集團成員　中央社提告謝幸恩
增至69死　宿霧宣布進入「災難狀態」
黃國昌認合作菱傳媒查「顏家105號碼頭案」　前總編輯駁：謊話

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

快訊／銀樓飾金飆每錢14650元天價　百萬現鈔買不到7兩

快訊／銀樓飾金飆每錢14650元天價　百萬現鈔買不到7兩

國際現貨黃金衝破每盎司3850美元刷新紀錄，台灣銀樓今（30）日也遇到「開門紅」，不少業者早上開店牌告就出現每錢1萬4650元新天價，台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信指出，抱百萬元新台幣現鈔上門，買不到7兩黃金。

詐團假冒醫美生技騙投資　金門女誤信匯140萬行員攔阻

詐團假冒醫美生技騙投資　金門女誤信匯140萬行員攔阻

《富爸爸》作者點名神級資產　將迎5倍爆發

《富爸爸》作者點名神級資產　將迎5倍爆發

台銀黃金存摺飆3791元天價　砸10萬投資不到1年賺逾4萬

台銀黃金存摺飆3791元天價　砸10萬投資不到1年賺逾4萬

多頭行情助攻　大中華、強勢科技基金獲得小資族青睞

多頭行情助攻　大中華、強勢科技基金獲得小資族青睞

