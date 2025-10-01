全球黃金開採業最大規模IPO　陸紫金黃金上市首日漲逾68％

▲大陸礦業巨頭紫金礦業旗下子公司紫金黃金國際在港交所上市。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸礦業巨頭紫金礦業旗下子公司紫金黃金國際有限公司9月30日正式在港交所主板掛牌交易，開盤即高開，收盤大漲68.46%，報120.6港元，市值達3164.53億（港元，下同）。這是繼紫金礦業2003年H股、2008年A股上市後的第三次重大資本運作，也創下全球黃金開採業史上規模最大IPO、中國礦業企業境外最大IPO及2025年全球第二大IPO紀錄。

《澎湃新聞》報導，紫金礦業董事長陳景河在上市致辭中表示，「紫金礦業從戰略發展考慮需要一個高度市場化的國際資本平台，香港作為國際金融中心，嚴格按照國際規則運營管理，今年香港市場已經成為全球表現最好的市場，無疑是紫金黃金國際分拆上市的首選。」

▲遼寧大東溝金礦。（圖／翻攝自微博）

今（2025）年3月，紫金礦業正式啟動分拆，其國際業務涵蓋中亞、南美洲、大洋洲及非洲八座金礦，並於6月斥資12億美元收購哈薩克斯坦大型金礦，正在辦理交割。

此次IPO在投資端同樣受到不少國際資本青睞，獲20.4倍超額認購，香港公開發售散戶認購達240.7倍，基石投資者陣容更包括GIC、高瓴、貝萊德、施羅德、富達國際及太平洋保險等26家國際機構，合計認購約16億美元股份，占全球發售近半。

招股書資訊顯示，紫金黃金國際2024年黃金產量約40.4噸，位居全球第11位，黃金業務收入佔比高達94.9%。過去三年，產量複合增長率21.4%，淨利潤增長率更達61.9%，在全球同業中名列前茅。截至2024年底，公司黃金儲量達856噸，排名全球第9，近年新增儲量超過一半。

據了解，在全球地緣政治波動及貨幣政策寬鬆的背景下，金價自2025年起，累計漲幅已超40%，屢創新高，凸顯黃金避險價值。