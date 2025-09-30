僅100美元投資什麼？《富爸爸》作者點名神級資產　將迎5倍大爆發

　
國際

僅100美元投資什麼？《富爸爸》作者點名白銀　將迎5倍大爆發

▲▼貴金屬,銀,白銀。（圖／達志影像／美聯社）

▲清崎大膽預測，目前100美元的白銀，一年內可能翻漲至500美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

《富爸爸窮爸爸》作者、財經作家羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）再度掀起投資圈熱議。他29日在X直言，若手上只有100美元，他會毫不猶豫買進白銀，並預言這項資產將在一年內迎來爆炸性成長。

清崎指出，白銀多年來遭到操縱壓低，如今正走向轉折點，他甚至喊話，「我明天就會再買更多。不要錯過白銀的大爆發。」他大膽預測，目前100美元的白銀，一年內可能翻漲至500美元。

白銀受矚目　產業需求與避險情緒推升

長期以來白銀常被黃金掩蓋光芒，但市場觀察者指出，隨著通膨壓力、產業需求和投資人追求避險情緒增強，白銀的投資價值正被重新檢視。

白銀不僅是貴金屬，更是重要工業原料，應用範圍涵蓋電子產品、太陽能板與電動車。全球供給面臨吃緊，加上各國央行也在悄悄增加白銀儲備，都為價格上漲提供支撐。歷史經驗也顯示，當市場情緒轉向時，白銀價格常會出現爆發性成長。

模擬投資組合績效亮眼

《印度時報》引述Finbold研究指出，一檔模擬清崎偏好的投資組合（黃金、白銀、比特幣均分），今年至9月23日止，漲幅達37.24%。若年初投入1000美元，如今已漲至1372.43美元。

其中黃金漲幅最大，從每英兩2658美元升至3754美元，漲幅高達43.06%；白銀與比特幣的漲勢也顯示在不確定的貨幣政策環境下，「真實貨幣」仍具長期吸引力。

投資人觀望：突破還是陷阱？

清崎的看法向來直白，經常結合市場理論與投資時機，對許多散戶而言具有風向指標意義。他的喊話再次讓白銀成為市場焦點，不少人開始思考是否該跟進。

不過，白銀是否真能如清崎所言「翻5倍」，仍有待時間驗證，但他的激烈發言已讓散戶圈掀起熱烈討論。

富爸爸窮爸爸白銀投資金屬

