臺中市446點基準地全國最多！「地價監測站」讓地價動態更即時透明

▲臺中市政府積極佈設基準地，打造全國最完整的「地價監測站」網絡，強化地價透明度。（圖／資料照）

地方中心／綜合報導

想掌握地價動態，除了關心建案行情、成交資訊，其實還有一個最精準的指標，那就是「地價基準地」。臺中市政府設置高達446點基準地，全國數量最多的「地價監測站」，市府更結合158PLUS空間資訊網，讓民眾能輕鬆讀懂專業資訊，讓地價透明度更升級。

市府指出，基準地查估作業皆委由專業不動產估價師執行，再經產、官、學界組成的委員們細心審查，確保公正性與可信度。這些查估成果，不僅是提供政府制定公告現值及公告地價的重要依據，更是推行市政建設的穩固基礎。

特別的是，臺中市首創以「地價高程地圖」及「基準地比率分析」方式，將過往抽象的數字化為如山巒起伏般的地圖，地價層次一目了然，讓資訊不再是冷冰冰的數字，而能一眼判斷地價高低。

另一方面，臺中市的158PLUS空間資訊網仍持續升級，平台已整合超過160萬筆土地資料與86萬筆實價登錄案例，累計使用人次突破2,200萬，更榮獲「空間資訊永續應用獎」肯定，成為全國最具指標的地政資訊服務平台。





▲臺中市446點基準地分布於台中市各區，穩居全國第一，透過基準地比率分析讓基準地價格分布一目了然。（圖／臺中市政府地政局提供）



▲地價高程地圖將抽象數據以地形等高線方式呈現，讓土地價格分布一目了然。（圖／臺中市政府地政局提供）

地政局長曾國鈞表示，地價監測站的最大價值在於「即時掌握市場動向」，讓市府施政更有依據，民眾也能在此基礎上安心交易。他強調，未來將持續精進查估制度，並整合深化數位平台，打造專業、公正、透明的房地產資訊環境，落實智慧治理，朝宜居城市大步邁進。

