全國首創！臺中基準地搭配3D實價登錄6萬戶上線　房價透明「立體看得見」

▲臺中市3D實價登錄，截至114年度已完成6萬戶模型建置。（圖／臺中市政府地政局提供，下同）

地方中心／綜合報導

掌握房市脈動除了看建案行情，最精準的指標就是「基準地」。臺中市設置多達446點基準地，數量全國最多，猶如房市的「地價監測站」，定期查估成果不僅作為公告地價與課稅依據，也能反映市場趨勢。市府更進一步結合158PLUS空間資訊網，讓專業數據視覺化，提升資訊透明度。

在此基礎上，臺中市政府地政局率全國之先，推出「3D實價登錄」查詢功能，截至114年度已完成約6萬戶建物3D模型建置，數量全國第一。透過立體模型，民眾能清楚看到同棟大樓不同樓層的成交價差，價格以紅、綠、黃等色彩顯示，資訊簡單直觀，真正做到「房價一目了然」。

地政局指出，過去實價登錄常因大樓、公寓的資訊重疊而難以判讀，為解決此問題，市府研發「六參數轉換」、「AI向量插值」等程式，將不同坐標系統與建物測量檔整合，成功建置三維空間的實價登錄地圖。民眾只要透過158PLUS空間資訊網，就能快速掌握各戶別的價格、位置、方位與面積，操作方式直覺易懂。

此外，平台還提供「日照模擬」、「景觀穿透」、「建物斷層掃描」等加值功能，過去難以量化的房市因素，如日照權、景觀優劣，現在都能透過模擬一目了然。



▲3D實價登錄查詢功能，價格差異以紅、綠、黃等顏色球體標示。（圖／翻攝自158PLUS空間資訊網）

市府統計，158PLUS空間資訊網至今已累積超過2,234萬人次使用，顯示民眾對透明房市資訊需求殷切。未來，市府還將持續擴充資料庫，規劃結合建物管線、交通與公共設施，逐步打造全3D智慧國土，讓市民更輕鬆掌握房地產全貌。

地政局劉副局長表示，臺中市3D實價登錄的推出，不僅讓購屋者能更快判斷行情，業者也能更準確掌握市場，進一步提升交易透明度與信任感。他強調，「價格資訊不再平面難懂，而是能透過立體視覺化方式呈現，貼近市民真實需求。」

（臺中市政府地政局 廣告）