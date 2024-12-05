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區域治理攜手中台灣：創造便利與幸福的生活圈

▲▼臺中市政府,中彰投苗,TPASS通勤月票。（圖／臺中市政府提供）

▲中台灣8縣市首長齊聚台中，盧市長攜手為全國22個縣市請命，盼碳費回饋地方建設。

圖、文／台中市政府提供

隨著全球化迅速發展，區域合作已成為應對未來挑戰的關鍵策略。台中市長盧秀燕於108年上任後，以中部生活圈為基礎，串聯新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市等7縣市共同推動區域合作，打破行政疆界及組織囿限建立「中台灣區域治理平台」。112年，新竹市的加入進一步擴大了合作範圍，大幅提升區域治理效能，推動中台灣邁向更均衡且具潛力的發展格局。

心與心的緊密連結：彼此支持、共享生活資源

「唯有八縣市緊密合作，中部地區超過700萬民眾才能享有1x8的方便和幸福。」盧秀燕強調，這樣的緊密合作，不僅為日常生活提供了便利也在關鍵時刻發揮了穩定的支持作用。當災難來襲，互助的力量便成為生活中不可或缺的強力後盾。去年，卡努颱風重創南投，台中市長盧秀燕第一時間啟動中台灣區域治理平台的救災機制，迅速調動資源與人力前往支援，不僅讓中台灣的居民在面對災害或挑戰時，感受到溫暖的支持，更擁有堅實的依靠。

這樣的合作精神不僅止於區域內的互助。今年4月的地震與10月的山陀兒颱風來襲，台中不僅對花蓮伸出援手，也向高雄與基隆提供支援，展現了「同島一心，共同前進」的胸懷與行動力。這不僅是中台灣的力量，也成為全台合作協助的典範，充分詮釋了台灣各地緊密聯結、攜手並肩的情誼與堅韌。

▲▼臺中市政府,中彰投苗,TPASS通勤月票。（圖／臺中市政府提供）

▲8縣市首長啟動儀式，以棒球為主軸象徵八強合作好球連線。

從守護一方，到共同繁榮

中台灣的區域合作，承載著八縣市首長對這片土地的共同守護與承諾。他們從各自縣市的需求出發，攜手推動中台灣在生活、環境與文化的穩定與提升，使得居民在這片土地上，享有更加便利與安心的生活。正是這樣的夥伴關係，讓每個縣市在守護自身的同時，也能相互支持、共同成長，逐步實現中台灣的繁榮願景。

在今年的中台灣區域治理平台首長會議上，這份守護精神再度具體落實。八縣市首長共同響應「科學為本的區域氣候行動倡議」，提出低碳永續的四大目標與八大行動，承諾攜手推動區域永續發展。台中市長盧秀燕也分享了台中市「淨零三部曲」的成效，說明在低碳轉型中取得階段性成果，為中部區域的永續發展奠定了堅實基礎。從各自守護一方到共築繁榮未來，這樣的跨縣市合作正凝聚著八縣市的力量，共同描繪出中台灣的美好藍圖。

▲▼臺中市政府,中彰投苗,TPASS通勤月票。（圖／臺中市政府提供）

▲鰲峰山公園盧市長與野餐民眾合影。

一起攜手，創造幸福生活的每一天

中台灣區域治理平台不僅推動政策改變，更讓日常生活中每一個小小進步累積成區域的巨大成就。無論是交通、環保，還是資源共享，都持續改善著居民的生活，讓中台灣展現宜居、永續與國際化的風貌，成為人們心中嚮往的幸福家園。

作為中台灣的核心城市，台中在推動區域合作的同時，也以國際大型活動為舞台，展現中台灣的多元魅力與無限潛力。例如以「準首都」格局舉辦的Red Bull Showrun Taichung賽車展演、購物節、野餐日…等，不僅塑造台中的城市品牌，更讓中台灣的活力備受國際肯定，鞏固了台中作為生活首都的地位，也讓市民的光榮感與認同感大幅提升，成為推動區域合作的重要力量。在八縣市攜手合作之下，中台灣的未來藍圖逐漸清晰，「幸福中台灣」的願景不再只是理想，而是一步步變得可觸可及。

(臺中市政府研究發展考核委員會廣告)

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