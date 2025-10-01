英男大生「不能畢業」崩潰輕生！　結果竟是學校算錯分數了

▲23歲的伊森在畢業日當天走上絕路。（圖／翻攝格拉斯哥大學官網、X）



記者吳美依／綜合報導

蘇格蘭格拉斯哥大學一名23歲男學生平時成績優異，卻接獲「學分不足無法畢業」的通知，在畢業當天自殺身亡。校方應家屬要求啟動調查，竟發現這是計算錯誤造成的悲劇。

BBC、《天空新聞》報導，23歲的伊森（Ethan Scott Brown）就讀格拉斯哥大學地理學系，2024年9月被通知其中一門課程沒有拿到學分，因此無法畢業。同年12月13日，也就是他原定取得學位證書的那一天，被母親發現陳屍臥室中。

悲痛欲絕的家屬要求學校追查真相，內部調查竟發現大學相關部門出錯，算錯了那一堂課程的成績。也就是說，伊森事實上已取得畢業所需要的學分。

???? @UofGlasgow is facing questions as to why staff let a student who later took his own life believe he'd failed his degree when he'd passed with a 2:1



➡️ Ethan Brown was told he wasn't being awarded a grade for a course in September last year



???? Here’s his mum Tracy Scott pic.twitter.com/HGHwU4yZzJ — Clyde 1 News (@Clyde1News) September 30, 2025

伊森的母親9月30日召開記者會，痛批校方「不僅在學術上辜負我兒子」，在伊森生前向學校反映心理健康問題時，也未提供任何協助。她如今質疑學校系統存在「系統性失敗」，呼籲校方回應是否還有其他學生受害，並且不排除採取法律行動。

不過，雖然校方坦承伊森的分數出現「悲劇性錯誤」，並對家屬致上深刻哀悼之意，但已檢查所有紀錄，宣稱這是一起獨立事件。

蘇格蘭教育部長吉爾魯斯（Jenny Gilruth ）對此事件表達深切同情，並表示將考慮採取措施防止類似悲劇再次發生。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995