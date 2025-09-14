女兒不好追！應曉薇生日變全民岳母　笑喊話女婿們：看著辦吧

▲應曉薇的女兒長相清秀甜美。（圖／翻攝自FB／應曉薇）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北市議員應曉薇因涉入京華城案，遭北院裁定以3000萬交保，然而，高院昨日撤銷交保裁定，發回地院更裁。應曉薇13日先在臉書發文並曬出學霸女兒的畢業照，「妳一個人在倫敦要好好照顧自己」，今（14）日又在61歲生日這天發出感性長文，對於成為「全民岳母」很自豪。她透露，長女應佳妤將代她出席二女兒應佳伶在英國「倫敦大學學院UCL公衛系」的畢業典禮。

應曉薇發文分享家事，大女兒應佳妤將代她出席妹妹畢業典禮，「她告訴我當她看到妹妹走上舞台領畢業證書的那一刻，『淚如雨下』激動到不行。」她自豪女兒學業表現，應佳妤從多倫多大學雙主修畢業，也完成夢校—倫敦大學亞非學院（SOAS）碩士，論文與詐騙議題相關，「因為她擔心台灣的詐騙問題會日益嚴重」。

她提到這段時間母女彼此心疼，「兩個女兒把眼淚往肚子裡吞又不肯讓媽咪知道，我會不曉得嗎？」她說，姊妹倆還特地要她代為留言，感謝那些不分黨派、以及包含傳遞溫暖的小草們，「我們每次走在中正萬華街上，好多人抱著我們秀秀，大家哭成一團，甚至牽著我們的手禱告，去宮裡拜拜，讓我們始終相信這個世界充滿溫暖善良，謝謝大家的信任，我跟妹妹會好好的。」

另外，被封「全民岳母」，應曉薇笑回，「報告女婿們…在疫情期間，妹妹提案線上醫療確診、姊姊提案學校線上教學，兩個提案都成功了…」，而且兩姊妹超級有自己的想法跟個性，「不好追，你們自己看著辦吧。哈哈！」

文末，她也向高齡母親喊話，「今天是我的生日，也是媽媽的受難日…101歲的妳也要好好的。」並再度表示「謝謝法官、檢察官讓我回家抱媽媽，祝福每個人闔家幸福平安。」