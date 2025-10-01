保全南霸天爆擁2家庭　小三過得比原配優越

▲向孝維（左二）與原配夏女（右二）生下2個女兒，但彼此關係疏離，這是他們一家難得的合照。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

女星邵雨薇的爸爸曾是南部保全龍頭「中華警安保全」的員工之一，近來讀者向本刊爆料，中華警安保全的董事向孝維擁有2個家庭，小三活得還比正宮優越，甚至大方現身社群；至於原配則是個惡妻，不僅長期霸凌家人、苛待並違法使用外籍看護，被嚇跑的向孝維更嘆：「太難過了，所以第3年我就逃了。」

中華警安保全家大業大，在中北部另有分支「居之友」管理豪宅物業，主打「居家安全是幸福的基石」，長期在南部經營商業、工廠、公家機關等保全業務，全台客戶超過1萬戶，就是要保障民眾幸福的家，不過其中董事向孝維與董娘夏姓女子卻被傳出嚴重豪門家醜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華警安保全與居之友物業董事向孝維，被爆出和原配夏女長期不睦，並已在外另組家庭。

夏女的弟媳由於不堪受到長期侮辱，決心出面向本刊娓娓道來這段不堪故事。該名弟媳原本和先生在外居住，但五年前應長輩要求，搬回南部的夏女家裡；只是先生長期外派台北，無人支援，本想因為家裡格局是上下各一層打通，應能跟夏女互不干擾，想不到接踵而來的是惡夢連連。

▲弟媳因不堪家人受辱，向法院聲請暫時保護令，上頭詳細記載夏女的惡毒言語。

究竟這位夏女的行事有多讓人不舒服？弟媳向本刊透露，夏女除了性格尖酸又有囤積癖，弟媳在家中置物時，夏女還會說：「擋到我的路了！」此外，弟媳睡覺時，夏女會指使人到房間裡將電視開到很大聲，就是要吵她起床，雖然都是雞毛蒜皮的小事，但累積起來卻成為影響身心狀況的重要關鍵，家中頻爆出爭吵和肢體衝突，根本就是不安心也不和樂、雞犬不寧的家庭。

回應

關於家醜被搬上檯面，本刊傳訊詢問居之友董事向孝維查證，至截稿前未獲得回應。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

豪門家醜連環爆1／豪門董娘遭爆違法苛待外傭 惡劣行徑「連弟媳都看不下去」

豪門家醜連環爆2／富豪「結婚第3年就想逃」另和小三備份家庭 弟媳親曝複雜家醜