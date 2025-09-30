　
智慧戒指卡關！科技網紅「電池膨脹卡手」　被拒登機送醫

網紅三星智慧戒指卡手指「登機被拒」　電池膨脹早有徵兆

圖文／鏡週刊

英國科技網紅洛塔在YouTube擁有163萬粉絲，近日因配戴的三星智慧戒指電池膨脹，導致戒指卡在手指上，連預定搭乘的航班也因為安全原因拒絕讓他登機。

洛塔（Daniel Rotar）29日於社群媒體X發文直呼大事不妙，他的三星智慧戒指（Galaxy Ring）電池開始膨脹，而且戒指還戴在手指上，更糟的是他正準備登機，「現在我已經脫不下來了，而且這東西開始讓我感到疼痛。」從洛塔分享的照片中可見，戒指電池明顯鼓起來。

洛塔表示，由於戒指電池膨脹的因素，導致他被拒絕登機，讓已經連續旅遊約47小時的他反串酸「真是太棒了」，還得自己支付一晚的飯店費用。他嘗試多種方法取下戒指無果，最終是被當作緊急狀況送醫處理。

網紅三星智慧戒指卡手指「登機被拒」　電池膨脹早有徵兆

▲ 英國科技網紅洛塔，因為配戴的三星智慧戒指電池膨脹，導致戒指卡在他的手指上。（翻攝自X@ZONEofTECH）

「我再也不會戴智慧戒指了。」洛塔還透露，他今年1月開始使用這個三星戒指，儘管未檢查過電池狀況，但他有察覺出現問題，因為三星智慧戒指宣稱續航力近7天，但他手上這個近期只能撐個約1.5天。

洛塔表示，並非只有他遇到三星智慧戒指電力迅速耗盡的狀況，他看到在Reddit論壇也有不少人反映電池問題。他另外羅列可能導致該情況的原因，包含夏威夷的高溫、鹽水、兩次搭機、先前就有問題的電池。


