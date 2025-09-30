motorola再添新產品線　平板pad 60系列延續低調美學登場

記者蘇晟彥／台北報導

motorola 30日宣布，將拓展全新產品線，推出平板系列moto pad 60 系列 moto pad 60 NEO、pad 60 LITE，同時深受青睞的razr 60也推出與施華洛世奇合作的冰藍限定版，再度將美學推到更高位置，同時打造對新產品線的積極佈局。

▼motorola新增全新產品線，推出2款平板pad 60 系列。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據市調機構 Counterpoint Research 最新報告，razr 60 搶下 28% 市佔率，相當於全球第二季售出的摺疊手機有四分之一來自Motorola！在硬體性能逐漸趨同的市場中，唯有透過設計語言、工藝細節與品牌文化，才能讓消費者從眾多選擇中，為風格與美感買單，因此，品牌正式宣布在台推出 pad 產品線與推出首款夾耳式耳機，期待帶給消費者更多輕奢美感新選擇。

Motorola正式進軍平板市場 moto pad 60 系列開啟全新篇章

Motorola 首度在台拓展全新平板產品線，發表 moto pad 60 NEO與moto pad 60 LITE兩款新品，象徵 Motorola 邁向多裝置整合生態系的新階段，滿足更多生活場景所需。moto pad 60 NEO為進階用戶打造，搭載 MediaTek D6300 高速處理器、 11吋 2.5K 高解析度大螢幕與 Dolby Atmos® 四聲道揚聲器；擁有長達 12 小時的續航力，並隨附moto pen 手寫筆，使用者可輕鬆應對商務簡報、創作繪圖等多工處理工作，滿足創作者、自由工作者或數位學習者多元需求。外殼選用 PANTONE 色彩「PANTONE Bronze Green」，低調穩重中展現專業感與創造力，售價$8,990。

moto pad 60 LITE 則主打輕巧便攜與娛樂體驗，搭載 10.1 吋螢幕與與 Dolby Atmos® 雙喇叭，內建 5,100mAh 大電量，無論是在家追劇、遠距學習或旅途中觀看影片，皆可享受長時間的沉浸音效，適合學生與辦公族群。機身採用 PANTONE 標準色「PANTONE Sky Gray」，展現輕量平板美學，售價 $5,990。

moto buds LOOP夾耳式耳機結合極致音效與時尚工藝 打造聲音與美學的雙重進化

Motorola 全新開放式無線藍牙夾耳式耳機 moto buds LOOP 隆重登場，搭載Bose 專業調音、12mm 無鐵驅動單體與 CrystalTalk™ AI 背景降噪技術，呈現清澈清晰地沉浸音場。moto buds LOOP提供最長 8 小時連續使用，搭配充電盒總續航達 37 小時，並支援快速充電，充電 10 分鐘可使用 3 小時，為日常提供強力續航。IP 等級防潑水設計與 Bluetooth® 5.4 快速連線技術，讓使用者無論置身何處，都能自在暢聽。

moto buds LOOP支援 moto buds 專屬應用程式與 moto ai，一鍵即可啟動語音指令，更可透過 Smart Connect 技術快速配對裝置，打造高效流暢的 moto 生活圈。此次耳機選用沉穩內斂的 PANTONE 色彩「PANTONE Trekking Green」，讓科技產品也能成為造型亮點。Moto buds LOOP在台由展碁代理，售價 $5,990。

Moto｜Swarovski® razr 60 冰藍限定版閃耀登場 詮釋科技精品新美學

Motorola 首度攜手頂級水晶品牌 Swarovski® 施華洛世奇推出 Moto｜Swarovski® razr 60 獨家限定版，精美盒裝內附聯名款 razr 60 手機、moto 限定版 Swarovski® 夾耳式耳機，並搭配專屬手機保護殼與背繩，將科技質感與精緻工藝完美融合，滿足頂級視覺、聽覺和觸感享受。手機以 razr 60 為基礎，搭配立體絎縫皮革風格，手工鑲嵌 35 顆 Swarovski® 水晶註1在光影間閃爍折射，機身轉軸處更點綴一顆 26 切面水晶，如冰面初融般純粹、透亮、動人。手機與耳機背殼顏色選用 PANTONE 標準色「PANTONE Ice Melt」，與專屬冰藍色保護殼、掛繩搭配，讓手機與耳機皆如寶石般閃耀奪目。

此外，Motorola也將在三創舉辦快閃店「Moto Lounge」，於 10/1 在三創快閃營運，現場將展示最新moto pad 60 NEO 與 moto pad 60 LITE 兩款平板，消費者可至Moto Lounge體驗全系列全場景產品，感受科技與美學融合的魅力。

▼razr 60與 施華洛世奇推出獨家限定版。

